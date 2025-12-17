Uno Santa Fe | Unión | Unión

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Andrés Valenti, secretario general de Unión de Santa Fe, analizó el presente del club, la renovación de plateas y los avances en obras clave.

17 de diciembre 2025 · 17:44hs
En diálogo con Sol Play, Andrés Valenti, secretario general de Unión, trazó un amplio panorama del presente institucional rojiblanco en pleno receso futbolístico. Renovación de plateas, crecimiento del padrón de socios, promociones vigentes y avances en obras estructurales formaron parte de una entrevista extensa, con definiciones textuales sobre la gestión y los desafíos actuales del club.

Unión una institución que no se toma vacaciones

Aunque no haya fútbol, Unión no para jamás. El trabajo no disminuye nunca”, aseguró Valenti al inicio de la charla, dejando en claro que el receso deportivo no implica quietud administrativa. “En esta época se trabaja incluso más, porque se da todo el proceso de renovación de plateas, que es algo propio de este momento del año”, explicó.

Sobre ese punto, fue preciso: “La renovación de plateas termina este fin de semana. Invitamos a quienes todavía no lo hicieron a que lo hagan ahora, porque la semana que viene se liberan las que no se renueven para la venta general”.

Renovación online y prioridad para los socios

Valenti destacó el rol central de la plataforma digital del club. “Hoy la página funciona 24-7, la renovación se puede hacer desde casa en cinco minutos y al mismo precio que en la oficina. Ya no existen más las colas interminables”, remarcó.

Además, precisó los plazos: “El domingo 21 a las 00 horas se cierra la página. La oficina de socios va a estar abierta el sábado hasta el mediodía para quienes prefieran hacerlo de manera presencial”.

LEER MÁS: Ante la salida de Tagliamonte, Unión tendría en la mira a Matías Mansilla

Alta demanda y crecimiento del padrón

El dirigente confirmó que hay una fuerte expectativa por la compra de plateas. “Tenemos muchos pedidos para comprar plateas. Hay gente esperando que se liberen las que no se renueven”, sostuvo.

En cuanto a los socios, Valenti reveló cifras concretas: “Hoy estamos cerca de los 23 mil socios. En los últimos meses el padrón creció aproximadamente en mil, en distintas categorías”. También destacó la campaña del 50% llevando a un amigo, que sigue vigente.

“El socio sigue estando, nadie se fue”

Uno de los puntos que más subrayó fue la fidelidad del socio rojiblanco. “El socio sigue estando, nadie se fue. Antes, cuando terminaba el fútbol, se bajaba un 10 o 15 por ciento. Hoy eso no está pasando”, afirmó.

Y explicó los motivos: “Unión sigue funcionando todo el año. Está la pileta, la colonia, el básquet, las actividades deportivas. El socio tiene ventajas más allá del partido de fútbol”.

Obras y resolución de una deuda histórica

Valenti también se refirió a los avances en el estadio. “Se hizo un trabajo tremendo con el tema del Estadio de la Gente. Era una deuda pendiente y hoy está prácticamente resuelta”, afirmó. En ese sentido, destacó el diálogo con los involucrados: “El 90% de las personas que habían firmado en su momento hoy ya están reubicadas. Fue un trabajo persona por persona y todos entendieron”.

Además, confirmó que los palcos estarán habilitados pronto: “Para el primer partido del torneo ya va a estar habilitada la segunda línea de palcos. Es una piedra en el zapato que estamos sacando”.

Gestión abierta y vínculo con la oposición

Finalmente, Valenti valoró el trabajo político-institucional: “Estamos mostrando toda la información de manera abierta y trabajando bien con la oposición. El club se construye entre todos”, expresó. Con un mensaje de unidad y gestión activa, el secretario general cerró la entrevista dejando una idea clara: Unión sigue en movimiento, aún sin fútbol, con el foco puesto en los socios, la infraestructura y la vida institucional del club.

