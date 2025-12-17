Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing tendría en la mira a dos jugadores de Boca

Racing ya da vuelta la página y, además de la renovación de Gustavo Costas, ya piensa en lo que viene y estarían en la mira dos jugadores de Boca

17 de diciembre 2025 · 16:23hs
A pocas horas de haber perdido la final del Clausura por penales ante Estudiantes, en Racing ya piensan en dar vuelta la página y armar un plantel competitivo para el 2026. Es por esto que Gustavo Costas, quien tiene encaminada la renovación, tiene en carpeta a dos futbolistas que están tapados Boca.

Los jugadores de Boca que Racing tiene en carpeta

Gustavo Costas está tras los pasos de Lucas Blondel y Milton Giménez. El lateral derecho está relegado en la consideración de Claudio Úbeda y por decisión propia sumó minutos en el equipo de Reserva, con el objetivo de no perder ritmo.

Por su parte el delantero, exjugador de Banfield, terminó la temporada siendo titular pero su bajo rendimiento lo llevó a ser resistido por los hinchas, tanto en la cancha como en las redes sociales.

Hasta el momento no ha existido contacto oficial por parte de Racing y tampoco se conoce la postura de Boca ante una hipotética oferta. Con el correr de los días se espera que hayan datos al respecto.

Lucas Blondel ve con buenos ojos cambiar de aire para tener rodaje y seguir en el radar de la Selección de Suiza, a la que ya representó y en la que sueña con ser convocado para el Mundial 2026.

Lo de Milton Giménez es un tanto más complejo, ya que el delantero (que fue buscado por Gustavo Costas en anteriores mercados de pases), es considerado por el cuerpo técnico encabezado por Úbeda.

Ambos futbolistas tienen en su contrato una cláusula de recisión de 15 millones de dólares. Pese a ello, en caso de avanzar, desde Racing buscarán una salida por una cifra menor.

