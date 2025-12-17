Cuál es la evolución de la beba de 4 meses con tos convulsa internada en el hospital Iturraspe

La paciente, con vacunación completa para su edad y antecedentes de prematurez, fue derivada desde el Hospital Protomédico de Recreo

Una beba de 4 meses fue diagnosticada con tos convulsa en la ciudad de Recreo , en un contexto de aumento sostenido de casos de esta enfermedad respiratoria en la provincia y en el país. La paciente, que cuenta con vacunación completa para su edad y presenta antecedentes de prematurez , permanece internada para control clínico y aislamiento respiratorio .

Según se informó oficialmente, la paciente ingresó ayer al sistema de salud, se encuentra clínicamente estable , no requiere oxígeno y recibe tratamiento antibiótico . Inicialmente fue atendida en el Hospital Protomédico de Recreo y, por la evolución del cuadro, se resolvió su derivación al Hospital Iturraspe , en la ciudad de Santa Fe, donde continúa bajo seguimiento médico.

Más casos en la provincia

El episodio se enmarca en un escenario epidemiológico que viene mostrando una mayor circulación de coqueluche. De acuerdo con el Informe Epidemiológico Provincial, correspondiente a la semana 49 de 2025, en Santa Fe se notificaron 304 casos sospechosos, de los cuales 59 fueron confirmados y 13 clasificados como probables.

La mayor cantidad de diagnósticos positivos se concentró en el departamento Rosario (47 casos), seguido por La Capital (3), mientras que General López, San Lorenzo y Constitución registraron dos casos cada uno, y Caseros uno. El grupo etario más afectado es el de menores de un año, que reúne más de la mitad de los casos confirmados, un dato que refuerza la necesidad de un control estricto por el riesgo de complicaciones.

tos convulsa Los menores de un año son el grupo más afectado gentileza

Vacunación y prevención

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe expresaron inquietud por la baja en las coberturas de vacunación registrada en los últimos años, una tendencia que se profundizó tras la pandemia. La ministra Silvia Ciancio señaló que existe una menor percepción del riesgo en adultos y cuidadores, y recordó que muchas de estas enfermedades habían sido controladas gracias a la inmunización.

En ese marco, anticipó que en las próximas semanas se pondrá en marcha un programa provincial para reforzar las estrategias de vacunación, con foco en la población infantil y en los grupos de riesgo.

Qué es la coqueluche

La coqueluche, también conocida como tos convulsa, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que se transmite a través de secreciones al toser, estornudar o hablar. Puede provocar cuadros graves, especialmente en lactantes y niños pequeños.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de completar el calendario de vacunación y de consultar de manera temprana ante síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria o episodios de apnea, tanto para evitar complicaciones como para reducir la transmisión.