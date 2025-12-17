Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Despedida de año en el bar del 15 de Abril, con la presencia de Marcelo Martín y otros referentes de la oposición a la gestión de Luis Spahn.

Referentes y dirigentes vinculados a la vida institucional de Unión compartieron una despedida de año en el bar del 15 de Abril, en un encuentro de camaradería y reflexión sobre el presente del club.

Uno de los nombres salientes fue el de Marcelo Martín , reconocido como dirigente histórico de Unión, con un extenso recorrido como integrante de distintas comisiones directivas . Su presencia volvió a posicionarlo como una referencia dentro del arco opositor, en un contexto de diálogo y análisis sobre el presente y el futuro institucional rojiblanco.

En un clima distendido pero cargado de contenido político e institucional, referentes y miembros de la oposición a la gestión de Luis Spahn en Unión llevaron adelante una despedida de año en el bar del estadio 15 de Abril. El encuentro reunió a dirigentes con trayectoria, profesionales y actores históricos de la vida interna del club.

LEER MÁS: Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Unión finaliza el año con un encuentro político

La reunión, de carácter informal, funcionó como un espacio de balance del año, intercambio de ideas y fortalecimiento de vínculos entre los distintos sectores que integran la oposición. Entre los asistentes estuvieron los doctores Castglione, Bertorello, Teiler, Gueseloff y Martín, además de los contadores Biaggini, Tenerello y Rossini, junto a Horacio Sosa y Oscar Frutos, entre otros.

El lugar elegido no fue casual: el bar del estadio 15 de Abril aportó un fuerte simbolismo institucional, reforzando la identidad y el compromiso de los presentes con la historia y la actualidad de Unión de Santa Fe. Sin definiciones electorales ni anuncios formales, el encuentro dejó una señal clara: la oposición a Luis Spahn continúa activa, con referentes de peso y con la intención de seguir construyendo un espacio común dentro de la política del club.