Uno Santa Fe | Colón | Colón

Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

Cuando todo parecía encaminado, Colón decidió frenar la incorporación del extremo Matías Godoy. Qué ocurrió entre las partes.

Ovación

Por Ovación

17 de diciembre 2025 · 08:13hs
Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

Cuando el mercado de pases parecía empezar a tomar forma, Colón dio marcha atrás con una operación que estaba prácticamente cerrada. En las últimas horas se cayó la llegada de Matías Godoy, un futbolista que estaba en carpeta y cuyo arribo se encontraba avanzado tanto en lo deportivo como en lo contractual.

LEER MÁS: Colotto se la juega en Colón: "Hay un buen presupuesto para armar un equipo competitivo"

El préstamo, las condiciones económicas y el visto bueno inicial del cuerpo técnico estaban acordados, pero detalles que no terminaron de convencer a la dirigencia provocaron un cambio de rumbo. Sin comunicados oficiales ni explicaciones públicas, en el club resolvieron desistir de la contratación y reorientar la búsqueda.

Un mercado que sigue abierto

Hasta el momento, Colón oficializó dos incorporaciones: el lateral Leandro Allende y el arquero Matías Budiño. Sin embargo, la idea del cuerpo técnico y de la conducción deportiva es sumar varios nombres más antes del cierre de la semana, con el objetivo de que los refuerzos se integren cuanto antes a los trabajos que el plantel desarrolla en el predio 4 de Junio.

Godoy aparecía como una opción concreta para potenciar las bandas, un puesto que el Sabalero considera prioritario reforzar. El extremo, de 23 años, pertenece a Estudiantes de La Plata y en el último tiempo había alternado pasos por Instituto y Central Córdoba de Santiago del Estero, club en el que tuvo su momento más destacado.

Un recorrido con altibajos

El punto más alto de su carrera llegó con la camiseta del Ferroviario, cuando marcó el gol decisivo en la final de la Copa Argentina frente a Vélez, consagrando campeón a Central Córdoba. En cambio, su 2025 fue irregular: jugó el primer semestre en Instituto, rescindió de manera anticipada y luego volvió a Santiago del Estero, donde apenas sumó siete partidos y 392 minutos en cancha.

A lo largo de su trayectoria, Godoy acumuló experiencia en Primera División con pasos por Talleres, Estudiantes, Instituto y Central Córdoba, además de una etapa en el Dinamo Zagreb. Sus primeros pasos, sin embargo, los dio en Atlético de Rafaela.

Un detalle que no alcanzó

Más allá de lo futbolístico, existía un condimento especial: Godoy es hincha de Colón y supo acompañar al equipo como fanático, incluso en la final del Trofeo de Campeones ante River disputada en Santiago del Estero. Ese vínculo emocional, sin embargo, no fue suficiente para destrabar una negociación que terminó en punto muerto.

LEER MÁS: Colón habría cerrado un acuerdo de palabra con Tiago Cravero y apunta a firmarlo esta semana

Con esta operación descartada, Colón vuelve a barajar opciones y acelera gestiones para cerrar refuerzos en los próximos días, en un mercado que todavía promete movimientos y definiciones.

Colón Godoy Estudiantes
Noticias relacionadas
colon define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de martin minella y daniel camusso

Colón define cambios en su estructura sin comunicar el futuro de Martín Minella y Daniel Camusso

Gigliotti, Rodríguez y también Bernardi aún no acordaron su salida de Colón.

Colón aún debe resolver la situación de varios referentes del plantel

Ezequiel Aguirre podría estar en el radar de Colón.

¿Colón tiene en carpeta a un destacado delantero de la categoría?

colon y republica del oeste definen el campeon de la a2 del oficial

Colón y República del Oeste definen el campeón de la A2 del Oficial

Lo último

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

Último Momento
Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Junior Marabel vuelve a Unión, pero su futuro se juega lejos de Santa Fe

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 años permanece internada

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

Del Blanco vuelve al radar de River y Unión fija condiciones para una posible salida

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Javier Milei, empeñado en enterrar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad

Javier Milei, empeñado en enterrar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad

Ovación
Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Colón va fuerte por Matías Muñoz y pelea una pulseada clave en el mercado

Diego Armando Díaz firmó en Unión y el club aseguró su pase en una decisión estratégica

Diego Armando Díaz firmó en Unión y el club aseguró su pase en una decisión estratégica

Unión vuelve al Malvicino y se mide ante Instituto en una noche clave de Liga Nacional

Unión vuelve al Malvicino y se mide ante Instituto en una noche clave de Liga Nacional

República del Oeste se coronó campeón del Torneo Oficial A2

República del Oeste se coronó campeón del Torneo Oficial A2

PSG y Flamengo definen la Copa Intercontinental en Qatar

PSG y Flamengo definen la Copa Intercontinental en Qatar

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable