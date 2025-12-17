Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

Cuando todo parecía encaminado, Colón decidió frenar la incorporación del extremo Matías Godoy. Qué ocurrió entre las partes.

Cuando el mercado de pases parecía empezar a tomar forma, Colón dio marcha atrás con una operación que estaba prácticamente cerrada. En las últimas horas se cayó la llegada de Matías Godoy, un futbolista que estaba en carpeta y cuyo arribo se encontraba avanzado tanto en lo deportivo como en lo contractual.

El préstamo, las condiciones económicas y el visto bueno inicial del cuerpo técnico estaban acordados, pero detalles que no terminaron de convencer a la dirigencia provocaron un cambio de rumbo. Sin comunicados oficiales ni explicaciones públicas, en el club resolvieron desistir de la contratación y reorientar la búsqueda.

Un mercado que sigue abierto

Hasta el momento, Colón oficializó dos incorporaciones: el lateral Leandro Allende y el arquero Matías Budiño. Sin embargo, la idea del cuerpo técnico y de la conducción deportiva es sumar varios nombres más antes del cierre de la semana, con el objetivo de que los refuerzos se integren cuanto antes a los trabajos que el plantel desarrolla en el predio 4 de Junio.

Godoy aparecía como una opción concreta para potenciar las bandas, un puesto que el Sabalero considera prioritario reforzar. El extremo, de 23 años, pertenece a Estudiantes de La Plata y en el último tiempo había alternado pasos por Instituto y Central Córdoba de Santiago del Estero, club en el que tuvo su momento más destacado.

Un recorrido con altibajos

El punto más alto de su carrera llegó con la camiseta del Ferroviario, cuando marcó el gol decisivo en la final de la Copa Argentina frente a Vélez, consagrando campeón a Central Córdoba. En cambio, su 2025 fue irregular: jugó el primer semestre en Instituto, rescindió de manera anticipada y luego volvió a Santiago del Estero, donde apenas sumó siete partidos y 392 minutos en cancha.

A lo largo de su trayectoria, Godoy acumuló experiencia en Primera División con pasos por Talleres, Estudiantes, Instituto y Central Córdoba, además de una etapa en el Dinamo Zagreb. Sus primeros pasos, sin embargo, los dio en Atlético de Rafaela.

Un detalle que no alcanzó

Más allá de lo futbolístico, existía un condimento especial: Godoy es hincha de Colón y supo acompañar al equipo como fanático, incluso en la final del Trofeo de Campeones ante River disputada en Santiago del Estero. Ese vínculo emocional, sin embargo, no fue suficiente para destrabar una negociación que terminó en punto muerto.

Con esta operación descartada, Colón vuelve a barajar opciones y acelera gestiones para cerrar refuerzos en los próximos días, en un mercado que todavía promete movimientos y definiciones.