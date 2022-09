Víctor Peralta y Gabriela Ríos, "la pareja más modificada del planeta"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victor H. Peralta (@victor_h_peralta)

En cambio Víctor ya tiene más del 90% del cuerpo tatuado. Su primer tatuaje fueron unas letras en la mano izquierda: "Me escribí fuck y era más que nada porque lo veía en los rockeros, una de mis pasiones era escuchar rock and roll, veía Ozzy Osbourne que tenía tatuado los dedos y me dieron ganas. Eso fue a los 11 años".

Ante la consulta de cómo tomaron sus familias el hecho de su pasión por la tinta, indicaron que tienen personalidades fuertes desde pequeños. "Por más que nos dijeran algo no escuchábamos", expresó Ríos. Si bien muchos padres reniegan con sus hijos al momento de que expresan su deseo de hacerse su primer tatuaje, en el caso de Víctor era más complicado aún: "Hijo de un militar que no le gustaba mucho el tema, tampoco me molestó mucho. Y hace unos meses, el 13 de abril tatué por primera vez a mi padre cuando cumplió 82 años, así que imagínate, le gané por cansancio" .

Cuando la gente los ve por las calles se topan con todo tipo de reacciones, desde el que pasa y los felicita, el que se asusta e incluso personas que se llevan un cartel puesto por quedarse mirándolos. "En Brasil por andar mirándonos a nosotros chocaron tres autos", contó Peralta.

La pareja ya perdió a cuenta de la cantidad de tinta que tienen grabada en su piel: "No tenemos un número en sí de la cantidad de tatuajes porque ya se transformaron en uno casi". A su vez cuentan con 105 modificaciones entre ambos .

En enero viajarán a Milán, Italia para recibir una nueva medalla del récord Guinness, renovando así su título de "la pareja más modificada del planeta". Este reconocimiento lo obtuvieron en 2014 y desde entonces nadie pudo quitarles ese lugar. "No hubo nadie. Empezó con nosotros, sigue con nosotros y va a seguir con nosotros", lanzó contenta Gabriela.

Si bien gran parte de sus cuerpos están cubiertos por tatuajes, no descartan hacerse más cosas. "Siempre hay lugar, se puede hacer arriba. Víctor está tatuado y está tatuado encima y está tatuado encima del mismo tatuaje", expresó Ríos. Y Víctor añadió: "No lo hacemos por el tema de récord, nosotros nos hacemos cosas y suman. Cuando nos consultan qué más nos hemos hecho sumamos y ellos nos vuelven a reconocer nuestro título".

"No buscamos el récord nosotros, sino que el récord nos buscó a nosotros", sostuvo Gabriela. Un día les llegó un mail invitándolos a participar con 20 parejas y ahí se consagraron. Víctor destacó que los ayudó muchísimo, gracias a este reconocimiento ya viajaron por 20 países, donde no solo se presentan sino que deslumbran al público con un show de suspensión corporal. En este espectáculo los dos se cuelgan de distintos ganchos aferrados a su piel y vuelan.