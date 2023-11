Taylor Swift celebró a sus fans argentinas: "Son uno de los públicos más épicos"

La emoción del debut es única y eso quedó claro en los registros que las swifties argentinas subieron de a miles a redes después del encuentro con la ídola. Si bien la cantante dará otros dos conciertos este viernes 10 y sábado 11 de noviembre, quienes estuvieron en la primera noche presenciaron la sorpresa de Taylor ante el compromiso y entusiasmo de la audiencia.





https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcruelivmila%2Fstatus%2F1722874022851957040&partner=&hide_thread=false nono taylor no podía creer lo q era tener un verdadero público ella quedó enamorada de nosotros and i guess this is another coronación de gloria pic.twitter.com/fnl6S8J2tw — mica 9/11 (@cruelivmila) November 10, 2023

En un momento, ante el característico cántico de "Ole, ole, ole, Taylor", Swift se mostró emocionada desde el piano. Después,, la cual venía de un impasse tras sus shows en México a finales de agosto. "No sólo los amo pero también los extrañaba.

Swift también habló de la rapidez con la que se vendieron las entradas, allá por junio, ante lo que sería la presentacióndebut de Taylor no sólo en el país sino en Latinoamérica. "Es la primera vez que visito Argentina y ustedes decidieron agotar tres shows de estadio en tiempo récord. Estoy mirando a lo que posiblemente sea uno de los públicos más épicos que jamás existió", afirmó Swift, generando más euforia entre los fans.

En la canción "We Are Never Ever Getting Back Together", de su disco Red, la artista agregó un modismo argentino a la letra. En el tema que habla de no volver más con un ex, su bailarín Kam intervino para decir "Ni en pedo".