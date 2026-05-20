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Unión pegó primero ante Atlético Paraná en la Copa Túnel Subfluvial

El Tatengue se hizo fuerte en el Campo de Deportes 8 de Enero y derrotó al Gato en el duelo de ida de las semifinales del certamen regional. La revancha se disputará en el Pedro Mutio.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 10:50hs
Unión pegó primero ante Atlético Paraná en la Copa Túnel Subfluvial

Unión dio el primer paso rumbo a la final de la Copa Túnel Subfluvial. En una noche disputada a la vera de la Laguna Setúbal, el conjunto rojiblanco superó a Atlético Paraná en el inicio de la serie semifinal y quedó bien posicionado de cara a la revancha.

El encuentro se jugó en el Campo de Deportes 8 de Enero, donde el Tatengue logró imponer condiciones y sacar ventaja frente al elenco entrerriano, en una llave que todavía permanece abierta y que tendrá su definición en el estadio Pedro Mutio, aunque todavía resta confirmarse el horario del compromiso de vuelta.

Con este triunfo, Unión tomó impulso en una competencia que reúne a equipos de Santa Fe y Paraná y que se convirtió en uno de los torneos regionales más atractivos de la temporada.

La otra semifinal se juega este miércoles

La actividad de la Copa Túnel Subfluvial continuará este miércoles, cuando Universitario reciba a Patronato en el otro cruce semifinal del certamen.

De esta manera, comenzará a definirse el cuadro rumbo a la gran final, con Unión ya expectante tras haber golpeado primero en su serie frente al Gato.

COPA TÚNEL SUBFLUVIAL 2026

Semifinales – Ida

Martes 19 de mayo

Unión 3 (Agustín Benavídez, Gerónimo Faría y Dylan Grecco) – Atlético Paraná 2 (Francisco Giaccio y Uriel Perpetto)

Miércoles 20 de mayo

21.00 Universidad – Patronato

En Colonia San José

Unión Atlético Paraná Copa Túnel Subfluvial
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