Cómo reemplazará Medrán a Lértora en Colón para recibir a Mitre

Federico Lértora sufrió una ruptura fibrilar en los aductores y se perderá el duelo que Colón animará ante Mitre. ¿Qué decisión tomará el DT?

La lesión de Federico Lértora le abrió un nuevo interrogante a Ezequiel Medrán de cara al partido que Colón jugará el próximo domingo, desde las 18, frente a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional.

El capitán rojinegro sufrió una ruptura fibrilar en la zona de los aductores y quedó descartado para un encuentro clave, donde el Sabalero buscará defender la punta del campeonato, que hoy mantiene con apenas un punto de ventaja sobre Deportivo Morón.

Ante este escenario, el entrenador ya trabaja sobre las alternativas para reemplazar a una pieza fundamental dentro del equipo.

Toledo o Sarmiento, las dos opciones de Medrán en Colón

Las variantes que maneja el cuerpo técnico son claras: Agustín Toledo o Darío Sarmiento. Dos futbolistas de características totalmente diferentes y que podrían modificar el perfil táctico del equipo.

La primera referencia inmediata se dio en el partido ante Estudiantes de Buenos Aires. Esa tarde en Caseros, cuando Lértora pidió el cambio en el primer tiempo, Medrán se inclinó por Toledo, una decisión que respondió a la postura más cautelosa y defensiva con la que Colón salió a jugar ese encuentro.

Sin embargo, el antecedente más cercano en Santa Fe parece marcar otra tendencia.

Sarmiento gana terreno para volver en Colón

En el triunfo frente a All Boys, el entrenador sorprendió al apostar por Darío Sarmiento, incluso teniendo nuevamente disponible a Matías Muñoz tras cumplir la suspensión por la expulsión ante Deportivo Morón.

Dario Sarmiento LPF Play

En ese momento, Medrán explicó que las decisiones pasan por la evaluación particular de cada rival y también por las necesidades del equipo dentro del campeonato. Colón llegaba golpeado, con tres fechas sin victorias, y necesitaba asumir un rol mucho más agresivo.

Por eso, todo apunta a que ahora volvería a elegir a Sarmiento para reemplazar a Lértora, apostando a un equipo con mayor vocación ofensiva y un sistema bien definido.

El posible equipo titular de Colón para recibir a Mitre

Con Sarmiento como enlace o segundo punta, Colón se perfila para jugar con un 4-4-1-1, buscando protagonismo desde el inicio y tratando de sostener la presión sobre sus perseguidores en la tabla.

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La probable formación sería: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento; Alan Bonansea.

De confirmarse esta variante, Medrán apostará por un equipo más dinámico y ofensivo, intentando aprovechar el buen momento futbolístico de Sarmiento para suplir una ausencia tan sensible como la de Lértora.