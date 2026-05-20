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Fuerte caída de la industria en Santa Fe: la producción se desplomó 14,9% y crece la preocupación empresarial

El informe de Fisfe advirtió un deterioro generalizado en la actividad fabril santafesina. Los sectores más golpeados fueron maquinaria agrícola, automotriz y molienda de soja. También cayó el empleo industrial.

20 de mayo 2026 · 11:33hs
Los sectores industriales más golpeados fueron maquinaria agrícola

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Los sectores industriales más golpeados fueron maquinaria agrícola, automotriz y molienda de soja.

La industria santafesina atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Un informe de la Federación Industrial de Santa Fe reveló que la producción manufacturera de la provincia registró en febrero de 2026 una fuerte caída interanual del 14,9%, mientras que el 76% de las ramas industriales presentó retrocesos en su nivel de actividad.

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El trabajo, correspondiente al Informe N°158 de Fisfe, también mostró que el indicador desestacionalizado bajó un 2% respecto de enero, ubicándose en el segundo nivel más bajo desde que comenzó la serie estadística en 2016, solo superado por abril de 2020, en plena pandemia.

Entre los sectores más afectados aparecen la maquinaria agropecuaria (-37,7%), los vehículos automotores (-39,1%), la molienda de oleaginosas (-30,3%) y las autopartes (-22,1%). En contraste, pocas actividades lograron cerrar febrero con números positivos, como la industria siderúrgica (+8,2%) y los productos lácteos (+7,9%).

Desde la entidad industrial atribuyeron el deterioro a varios factores económicos que impactan directamente sobre la producción. Entre ellos, remarcaron la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la apreciación cambiaria, que dificulta competir con productos importados, y las altas tasas de interés, que encarecen el financiamiento.

Además, Fisfe alertó sobre una combinación de menor demanda interna, mayores costos productivos y apertura de importaciones “sin política industrial”, lo que genera un escenario complejo para las empresas manufactureras de Santa Fe.

Complejo sojero y metalurgia, entre los más golpeados

Uno de los datos más preocupantes del informe fue el derrumbe del complejo sojero. El procesamiento de soja cayó un 30,3% interanual, mientras que la producción de aceite retrocedió un 34%.

La situación también impactó de lleno en la industria metalúrgica, que sufrió una baja del 25,2%, alcanzando el peor registro histórico para un mes de febrero. Dentro del sector se destacaron fuertes caídas en maquinaria agrícola, autopartes y electrodomésticos.

Caída del empleo y de las exportaciones industriales

El informe también reflejó un deterioro en el mercado laboral industrial. A nivel nacional, el empleo registrado en la industria manufacturera perdió 42.300 puestos de trabajo en comparación con enero de 2025, mientras que en Santa Fe disminuyó tanto la cantidad de empresas como de trabajadores registrados desde fines de 2023.

En paralelo, las exportaciones industriales santafesinas mostraron una fuerte retracción: las manufacturas de origen industrial cayeron 19,6% en valor y 11,7% en volumen durante el primer bimestre de 2026.

Desde Fisfe advirtieron además sobre un proceso de “primarización” de las exportaciones provinciales, debido al mayor peso de los productos primarios frente a las manufacturas industriales.

Otro indicador que encendió señales de preocupación fue la demanda de energía eléctrica industrial. Según el informe, el consumo cayó un 14,5% interanual en febrero, reflejando la desaceleración de la actividad fabril en distintos sectores productivos de Santa Fe.

• LEER MÁS: La provincia de Santa Fe perdió 15.500 empleos privados registrados desde diciembre de 2023

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