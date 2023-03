Alberto Fernández sobre la violencia narco: "Uno de los problemas es la policía santafesina"

El presidente no descartó que las fuerzas armadas puedan colaborar en la "urbanización" de barrios donde se afincan las bandas narco en Rosario

Asimismo, no descartó la posibilidad de que el Ejército pueda colaborar en los planes para "urbanizar" los barrios de Rosario en los que se afincan las bandas de narcotraficantes.

Estévez: "No tenemos que naturalizar estos niveles de violencia"

"Tenemos que urbanizar los barrios de Rosario y en eso tarea puede colaborar el Ejército, pero sin armas", dijo en el Presidente en una entrevista con C5N en la que recordó que en Rosario "hay ex comisarios presos por narcotráfico" y sostuvo que "en Santa Fe hay un crimen organizado que lleva décadas".

"Lo que pasa en Rosario y en Santa Fe es algo muy serio, que es crimen organizado. Es un proceso de bandas que buscan copar una región, empiezan a enfrentarse con otras bandas, se empieza a relacionar con el poder, comprar comisarios, jueces y terminan viendo como eso se blanquea", dijo el jefe de Estado.

Consultado sobre el ataque al súper de la familia Roccuzzo, señaló: "El hecho que ocurrió no debió haber ocurrido y el tema del narco, que no se que tanto está involucrado en este caso, existe más allá de eso y hay que atacar. Esa idea de que llenamos de gendarmes las calles y la gente está bien es una idea falsa”.

ENTREVISTA COMPLETA a ALBERTO FERNÁNDEZ en MINUTO FINAL

"Omar Perotti cambió cuatro ministros de seguridad. En Rosario cambiaron diez veces al jefe de policía. Gran parte de los delitos que se discuten, no están necesariamente relacionados al narcotráfico. Son crímenes que no van a la justicia federal. Uno de los problemas es la policía santafesina", apuntó.

Cunado se le consultó sobre la posibilidad de un involucramiento de las Fuerzas Armadas en este asunto, el jefe de Estado respondió que "eso está prohibido por la ley de seguridad interna".

"Tendría que cambiar la ley. Nosotros le vamos a pedir ayuda a las Fuerzas Armadas en un problema que (el intendente de Rosario, Pablo) Javkin me planteó. Él me dijo que necesitaba que lo ayudemos a urbanizar los barrios, que al narcotráfico le complica la vida. El Ejército ahí sí puede ayudarnos. Es una suerte de auxilio social, como lo hizo en la pandemia", reveló Fernández.

"Son cosas que estamos viendo con Pablo, con Agustín Rossi. Lo estuve hablando con Aníbal (Fernández). Nosotros queremos ayudar, pero todos tienen que entender que en Santa Fe hay un problema muy profundo, que es que el crimen organizado se ha instalado. Es pensar el crimen como una empresa. Se enquistan en el poder para garantizar su impunidad", concluyó.

La foto de Lionel Messi con Mauricio Macri

El triunfo de la selección argentina de fútbol en el Mundial Qatar 2022 tentó a la dirigencia política argentina y en especial al primer mandatario a agasajar a los campeones del mundo y aprovechar para sacarse una foto que confían que les sumaría popularidad. Alberto no lo logró, el expresidente Macri sí, se fotografió junto a Messi y Emiliano "Dibu" Martínez en la gala de los premios The Best y generó una gran polémica.

image.png

Ante la consulta de sí le molestó la foto del capitán de la selección con Macri, Alberto respondió: “La verdad que yo tengo 7 millones de problemas, lo que menos me preocupa es la foto con la que saca la gente. Si yo lo tuviera a Messi lo abrazaría y le diría gracias por la alegría que nos diste y no sé si lo abrazaría Si Messi se quiere sacar una foto con Macri problema de Messi”.

• LEER MÁS: Perotti: "Las bandas criminales crecieron, por eso hay que responder con más y mejores recursos"