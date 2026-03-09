Un argentino aparece como candidato para dirigir al Real Madrid

La dirigencia del Real Madrid analiza alternativas ante las dudas sobre el ciclo actual y uno de los nombres que surge con fuerza es Mauricio Pochettino.

El futuro del banco de Real Madrid comienza a generar debate en la dirigencia del club. Mientras el proyecto encabezado por Álvaro Arbeloa permanece bajo evaluación, el nombre del argentino Mauricio Pochettino surge como uno de los principales candidatos para conducir al equipo en un eventual nuevo ciclo.

La continuidad de Arbeloa al frente del equipo todavía no está garantizada. El exdefensor asumió como solución transitoria luego de la salida de Xabi Alonso , pero los resultados recientes y la exigencia permanente del club mantienen abierta la discusión sobre el rumbo del proyecto deportivo.

En la dirigencia del conjunto madrileño consideran que el rendimiento en competiciones clave, especialmente en la UEFA Champions League, será determinante para definir su permanencia. El contexto llevó a la cúpula encabezada por Florentino Pérez a comenzar a evaluar distintos perfiles capaces de liderar un nuevo proceso en uno de los clubes más exigentes del fútbol europeo.

Mauricio Pochettino, el argentino que seduce al Real Madrid

Dentro de la lista de posibles candidatos aparece con fuerza Mauricio Pochettino, entrenador con amplia experiencia en el fútbol europeo y acostumbrado a gestionar planteles de alto nivel. El técnico argentino construyó su carrera en clubes importantes del continente, con pasos destacados por Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea FC.

Ese recorrido, sumado a su capacidad para manejar vestuarios con figuras internacionales, lo convierte en un perfil atractivo para un club que busca recuperar protagonismo en los grandes torneos. Además, el entrenador ya conoce el fútbol español gracias a su etapa como jugador y entrenador en RCD Espanyol, experiencia que también suma puntos dentro de la evaluación de la dirigencia madridista.

Sin embargo, la posible llegada de Pochettino al club español presenta un obstáculo importante: su actual compromiso con la Selección de Estados Unidos de fútbol. El entrenador se encuentra trabajando con el seleccionado norteamericano de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su contrato con la federación estadounidense se extiende hasta el cierre del certamen, con fecha final prevista para el 31 de julio de 2026, lo que en la práctica postergaría cualquier negociación hasta después del Mundial.

El antecedente con Mbappé que interesa en Madrid

Otro aspecto que despierta interés en la dirigencia del club blanco es la relación previa entre Pochettino y Kylian Mbappé. Ambos coincidieron durante la etapa del entrenador en Paris Saint-Germain, donde compartieron vestuario en un plantel plagado de figuras internacionales. Ese antecedente es valorado en Madrid, ya que la conducción del club considera clave contar con un entrenador capaz de gestionar egos y liderar grupos con grandes estrellas, una característica fundamental para el funcionamiento del equipo.

Otros nombres que se alejan del radar del club

En paralelo, algunos candidatos que habían sido mencionados en las últimas semanas comienzan a perder fuerza dentro de la discusión dirigencial. Uno de ellos es Jürgen Klopp, cuyo nombre había circulado como posible opción. Sin embargo, desde su entorno señalaron que el entrenador alemán se encuentra enfocado en su nuevo rol dentro de la estructura deportiva de Red Bull GmbH.