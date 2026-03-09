El siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 19, entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay. Investigan si un tercer vehículo rozó a la moto y se dio a la fuga, provocando la caída de la víctima bajo las ruedas del transporte público.

Tragedia en el macrocentro: un motociclista murió tras un choque con un colectivo en calle Urquiza

Una tarde de lunes que transcurría con el movimiento habitual del macrocentro santafesino terminó de forma fatídica. Alrededor de las 19, un motociclista perdió la vida tras un complejo siniestro vial sobre calle Urquiza, entre las intersecciones de Lisandro de la Torre y Juan de Garay.

En el hecho se vieron involucrados un interno de una línea de transporte público y una motocicleta de baja cilindrada. Sin embargo, la clave de la investigación reside en la presunta participación de un automóvil que se habría retirado de la escena inmediatamente después del impacto.

LEER MÁS: Fatal accidente en barrio Piquete Las Flores: murió un joven tras un choque entre moto y camioneta

La mecánica del accidente

Según los primeros testimonios recogidos por la policía entre peatones y pasajeros, la secuencia habría sido la siguiente:

La caída: por causas que se intentan establecer (se investiga un posible roce con un auto), el motociclista habría perdido el equilibrio y caído sobre la calzada.

El impacto: el colectivo, que circulaba en el mismo sentido, no habría podido evitar la colisión con el conductor caído, provocándole heridas mortales de forma instantánea.

El vehículo prófugo: testigos aseguran que un auto participó de la maniobra inicial y, tras el estrépito del choque, huyó del lugar sin prestar asistencia.

Operativo y peritajes

Minutos después del choque, una ambulancia del servicio de emergencias 107 arribó al lugar, pero los profesionales médicos solo pudieron constatar el fallecimiento del hombre, cuya identidad aún se mantiene bajo reserva oficial a la espera de informar a sus familiares.

Efectivos de la Policía de Santa Fe procedieron al corte total del tránsito en esa zona neurálgica, generando importantes desvíos y demoras. Los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en el asfalto para determinar las marcas de frenado y recolectar restos de plásticos o pintura que ayuden a identificar al tercer vehículo involucrado.

Cámaras de seguridad

La zona donde ocurrió la tragedia cuenta con diversas cámaras de videovigilancia, tanto públicas como de comercios privados. La Fiscalía en turno ya ordenó el secuestro de las imágenes para reconstruir minuto a minuto el siniestro y, fundamentalmente, intentar localizar la patente del automóvil que se dio a la fuga.