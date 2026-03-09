Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Xavi y Laporta chocan por el frustrado regreso de Messi a Barcelona

El histórico mediocampista apuntó contra el dirigente por haber frenado el retorno de Messi en 2023, la respuesta no tardó en llegar.

9 de marzo 2026 · 20:30hs
Un nuevo capítulo de tensión sacude al FC Barcelona. El exentrenador y emblema del club Xavi Hernández acusó públicamente al dirigente Joan Laporta de haber frenado el regreso de Lionel Messi al conjunto catalán en 2023. Las declaraciones desataron un fuerte cruce mediático que volvió a exponer las tensiones internas en la institución.

La acusación de Xavi

El conflicto se originó tras una entrevista en la que Xavi recordó las gestiones que, según su versión, se habían iniciado para concretar el retorno de Messi al Barcelona luego de su etapa fuera del club. El exvolante explicó que mantuvo contacto directo con el capitán de la Selección argentina, quien le habría manifestado su ilusión de volver al equipo donde se convirtió en leyenda.

De acuerdo con su relato, las conversaciones avanzaron durante varios meses y el proyecto deportivo contemplaba el regreso del rosarino como una pieza clave para relanzar el ciclo futbolístico del club. Sin embargo, cuando la negociación comenzó a involucrar a la dirigencia, la situación cambió. Según Xavi, la operación parecía encaminada, incluso con gestiones realizadas en relación con las condiciones contractuales y la situación administrativa en LaLiga, pero finalmente la operación no prosperó.

La respuesta de Joan Laporta

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión y Laporta respondió con dureza al exentrenador azulgrana. El dirigente aseguró que las palabras del histórico mediocampista lo sorprendieron y sostuvo que el análisis sobre la gestión deportiva debía centrarse en los resultados obtenidos durante su etapa como entrenador.

En ese sentido, Laporta comparó el rendimiento del equipo en distintos ciclos técnicos y sugirió que el club necesitaba un cambio de rumbo en el banco de suplentes. Sus palabras profundizaron el distanciamiento con Xavi, quien es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del Barcelona.

La relación entre Messi y Barcelona

La discusión reavivó uno de los episodios más sensibles de la historia reciente del club: la salida de Lionel Messi en 2021. El astro argentino dejó el Barcelona en medio de problemas financieros y restricciones impuestas por LaLiga, situación que derivó en su traspaso al Paris Saint-Germain. Desde entonces, el posible retorno del campeón del mundo fue motivo de especulación permanente entre los hinchas y la prensa deportiva, especialmente durante el mercado de pases de 2023. Las declaraciones de Xavi volvieron a instalar el debate sobre qué ocurrió realmente en aquellas negociaciones que parecían acercar nuevamente al rosarino al club de su vida.

Elecciones en Barcelona

El enfrentamiento público se produce además en un contexto político particular dentro del club catalán. Laporta decidió recientemente dejar su cargo para presentarse nuevamente en las elecciones presidenciales del Barcelona, previstas para mediados de marzo, en una contienda que promete reavivar los debates sobre el rumbo institucional de la entidad.

En ese escenario, las declaraciones cruzadas entre dos figuras centrales de la historia azulgrana reflejan la profunda fractura interna que atraviesa al club, mientras el nombre de Lionel Messi vuelve a ocupar el centro de la escena en el universo barcelonista.

