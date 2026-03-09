Una vuelta y otra ausencia en los convocados de Unión para jugar ante Independiente

Unión dio a conocer la nómina de jugadores para enfrentar a Independiente este martes por el Apertura por la 10ª fecha de la zona A

El plantel de Unión trabajó por última vez que lunes por la mañana en el predio y luego del almuerzo, emprendió el viaje a Buenos Aires para esperar el cotejo de este martes, a partir de las 19.45, contra Independiente en el Libertadores de América por la 10ª fecha de la zona A del Apertura .

Como siempre, el DT Leonardo Madelón se guardó la formación, pero sí se conoció la lista de citados, que viene con novedades. Aparece el regreso de Nicolás Palavecino, que dejó atrás una molestia física que lo había condicionado en los últimas semanas y vuelve a estar dentro de la consideración.

No todos corrieron la misma suerte. Agustín Colazo mostró una evolución de la lesión que arrastraba, pero aún no está en plenitud y finalmente no fue incluido. A esa situación se suma la baja de Nicolás Paz, quien quedó descartado a raíz de un inconveniente físico que lo dejó fuera del viaje.

A continuación, los convocados de Unión