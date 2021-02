Una de las incorporaciones para esta temporada, no puede salir del asombro que significa volver a ser la bestia negra del Ciclón, ya que también le hizo goles con Tigre y Defensa y Justicia en dialogo con el programa Jogo Bonito que se mite por Radio Late 931: "Cuando entró la pelota, yo mismo me dije «qué cosa». Se ve que contra San Lorenzo pasa esto. Hoy me toca defender la camiseta de Colón y lo haré con todo. Podría haber usado ese gol como desahogo por todo lo que me tocó pasar el último año y preferí no hacerlo por el respeto que tengo. Estoy agradecido de volver a jugar y tener la confianza de un entrenador (por Eduardo Domínguez) como en Santa Fe. Por eso lo disfruté mucho, por más que enfrente haya estado San Lorenzo".

Alexis Castro (1-0) Colón SF vs San Lorenzo | Zona A - F 2 - Copa LFP 2021

En otro tramo de la charla, Alexis Castro, habló de lo que es Luis Rodríguez: "Quiero destacar a Pulga como persona. Es un tipo que vive haciendo jodas, molestando (risas) y se ve que disfruta el día a día. Eso ni hablar del profesional que es. Acá entrenamos fuerte y el tipo termina siempre intacto. Es algo muy valorable en un jugador de su edad".

• LEER MÁS: Colón encontró solidez con una defensa nueva

En cuanto al presente en Colón, el zurdo explicó que "vamos afianzando la idea y ganando confianza. Es un buen arranque, pero sabemos que Colón debe sumar para los promedios. No hay que sacar el pie del acelerador. Hay que seguir por este camino y no confiarse. Siempre está la posibilidad de pelear el campeonato".

CASLA.jpg Alexis Castro le volvió a marcar a San Lorenzo. Foto: prensa Colón

"Es un grupo de trabajo muy bueno, con un profe que te exige muchísimo y que sabe un montón. Eduardo Domínguez te transmite tranquilidad en todos aspectos y quiere siempre pensar en la intensidad. La cercanía con el jugador es lo que destaco. Entenderle es algo muy bueno y el equipo lo plasma dentro de la cancha", agregó Alexis Castro.

• LEER MÁS: ¿Quien debe ser el 9 de Colón en el partido ante Banfield?

Asimismo, recalcó que "la idea es ir paso a paso. Queremos ir por este camino de la humildad y el trabajo. Esperemos pelear arriba para sacar a la institución de esa zona complicada".

Alexis Castro.jpg

En el final, contó por qué se enojó Eduardo Domínguez luego del partido ante Central Córdoba en la 1ª fecha: "En Santiago llovió mucho en el primer tiempo y en el entretiempo durante el vestuario nos encontramos que no había otro juego de camisetas. Entonces se dio una situación incómoda que lo molestó mucho. No sé por qué se dio. Igual no fue nada grave".