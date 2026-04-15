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Apertura A1: Alma superó a Colón (SJ) y es único puntero

Alma Juniors le ganó a Colón (SJ) por 69-65, en Esperanza, y continúa firme en lo más alto de la Zona A1 del Torneo Apertura.

15 de abril 2026 · 08:40hs
Apertura A1: Alma superó a Colón (SJ) y es único puntero

ASB

Con la victoria de Alma Juniors sobre Colón (SJ) por 69 a 65 se puso en marcha la Fecha 6 de la zona A1 en el Torneo Apertura 2026.

El duelo se llevó adelante en situaciones muy particulares, por la lluvia e intensa humedad que afectó a Esperanza y todo el Litoral argentino.

Aún así, los dos animaron un cotejo con final vibrante y la gran aparición de Facundo Breques en el elenco de Sebastián Puñet para sentenciar el pleito.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 6

Martes 14 de abril

Alma Juniors 69 (Facundo Breques 19) - Colón (SJ) 65 (Juan Bertero 13)

Miércoles 15 de abril

21.30 CUST A vs. Gimnasia

Jueves 16 de abril

21.30 Rivadavia vs. Sanjustino

21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF)

21.30 Almagro vs. República del Oeste

Libre: Banco Provincial

TABLA DE POSICIONES

Alma Juniors 9 (4-1); Colón (SJ) 8 (3-2); Rivadavia 7 (3-1); Unión (SF) 6 (3-0); República del Oeste y Sanjustino 6 (2-2); Banco 6 (1-4); Gimnasia 5 (2-1); Almagro 5 (1-3); CUST A 5 (0-5) y Colón (SF) 3 (1-1)

Apertura Alma Colón
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