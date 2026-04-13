Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Inicia otra semana en la zona A1 del Apertura de la ASB, con el clásico entre Unión y Colón en el Malvicino como plato fuerte. También habrá acción en la A2

Asoma otra semana de acción en la zona A1 del Apertura de la ASB , con partidos en diferentes días y con el clásico entre Unión y Colón en el Ángel Malvicino como plato fuerte. La programación y cómo están las posiciones.

21.30 Alma Juniors vs. Colón (SJ)

Miércoles 15 de abril

21.30 CUST A vs. Gimnasia

Jueves 16 de abril

21.30 Rivadavia vs. Sanjustino

21.30 Unión (SF) vs. Colón (SF)

21.30 Almagro vs. República del Oeste

Libre: Banco Provincial

TABLA DE POSICIONES

Colón (SJ), Rivadavia y Alma Juniors 7 (3-1); Unión (SF) 6 (3-0); República del Oeste y Sanjustino 6 (2-2); Banco 6 (1-4); Gimnasia 5 (2-1); Almagro 5 (1-3); CUST A 5 (0-5) y Colón (SF) 3 (1-1).

Sigue la actividad también en la A2 del Apertura

El ascenso transita la mitad de la fase regular, con un puntero que tendrá descanso y un cotejo que sobresale en la grilla de la sexta jornada.

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 6

Miércoles 15 de abril

21.30 UNL vs. Alumni

Jueves 16 de abril

21.30 CUST B vs. Centenario

21.30 Regatas (SF) vs. Regatas Coronda

21.30 Santa Rosa vs. El Quillá

21.30 Argentino (SC) vs. Macabi

Libre: Kimberley

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 10 (5-0); Regatas Coronda 10 (3-2); Alumni y Regatas (SF) 7 (3-1); Santa Rosa, Argentino y Centenario 7 (2-3); Macabi y El Quillá 6 (2-2); UNL 6 (1-4); CUST B 4 (0-4)