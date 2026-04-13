Talleres venció a Defensa y pasó a Unión en la zona A en busca de los playoffs

Talleres venció 2 a 1 a Defensa en Florencio Varela por la fecha 14 del Torneo Apertura y afianza su lugar en la zona de playoffs en el Grupo A

Talleres venció 2 a 1 a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 14 del Torneo Apertura y afianza su lugar en la zona de playoffs en el Grupo A. Con un doblete del lateral Alexandro Maidana (Ayrton Portillo para el Halcón), la T quedó en el cuarto lugar, pasando a Unión.

Talleres abrió el marcador a los 14 minutos de juego con una gran definición de Alexandro Maidana, quien controló con el pecho y sacó un remate de tres dedos dentro del área para clavar el balón a media altura del segundo palo. De esta manera, el visitante se fue 1 a 0 arriba del marcador.

A los 16' del complemento, Maidana sacó una bomba cruzada de primera inatajable para Cristopher Fiermarin. Una vez más el lateral paraguayo de 20 años se sumó al ataque, encontró la oportunidad y no la desaprovechó demostrando mucha jerarquía.

Defensa y Justicia descontó a los 33 minutos con un tanto de Ayrton Portillo, a quien le quedó un rebote y mandó el balón a la red. El Halcón, con más empuje que juego colectivo, fue en busca del empate pero el visitante estuvo sólido en defensa para mantener la ventaja y sellar un triunfazo de visitante.

El resumen de Defensa y Talleres