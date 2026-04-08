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Apertura Promocional: Unión y Progreso B y A adelantarán su cotejo

La quinta fecha del Apertura Promocional comenzará este viernes en Villa María Selva con el partido entre los dos equipos de Unión y Progreso

8 de abril 2026 · 14:55hs
Apertura Promocional: Unión y Progreso B y A adelantarán su cotejo

La quinta fecha del Apertura Promocional comenzará este viernes 10 en Villa María Selva con el partido entre los dos Unión y Progreso. La grilla se completará el domingo con atracción en el Otrino.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 5

Viernes 10 de abril

21.30 Unión y Progreso B vs. Unión y Progreso A

Domingo 12 de abril

20.00 Colón (SF) vs. Kimberley

20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Central Rincón

20.00 Colón (SJ) vs. Alianza (ST)

20.00 Alumni (LP) vs. Atlético Franck

20.00 Santa Rosa vs. Regatas (SF)

TABLA DE POSICIONES

Kimberley y Colón 8 (4-0); Regatas (SF) y Atlético Franck 7 (3-1); Unión y Progreso A 6 (3-0); Alianza 5 (2-1); Alumni y Santa Rosa 5 (1-3); Atlético Arroyo Leyes 4 (1-2); Central Rincón y Colón (SJ) 4 (0-4); Unión y Progreso B 3 (0-3)

Promocional apertura Unión y Progreso

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