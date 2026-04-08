La quinta fecha del Apertura Promocional comenzará este viernes 10 en Villa María Selva con el partido entre los dos Unión y Progreso. La grilla se completará el domingo con atracción en el Otrino.
Apertura Promocional: Unión y Progreso B y A adelantarán su cotejo
La quinta fecha del Apertura Promocional comenzará este viernes en Villa María Selva con el partido entre los dos equipos de Unión y Progreso
8 de abril 2026 · 14:55hs
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - FECHA 5
Viernes 10 de abril
21.30 Unión y Progreso B vs. Unión y Progreso A
Domingo 12 de abril
20.00 Colón (SF) vs. Kimberley
20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Central Rincón
20.00 Colón (SJ) vs. Alianza (ST)
20.00 Alumni (LP) vs. Atlético Franck
20.00 Santa Rosa vs. Regatas (SF)
TABLA DE POSICIONES
Kimberley y Colón 8 (4-0); Regatas (SF) y Atlético Franck 7 (3-1); Unión y Progreso A 6 (3-0); Alianza 5 (2-1); Alumni y Santa Rosa 5 (1-3); Atlético Arroyo Leyes 4 (1-2); Central Rincón y Colón (SJ) 4 (0-4); Unión y Progreso B 3 (0-3)