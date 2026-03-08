Uno Santa Fe | Ovación | Mattia Colnaghi

Fórmula 3: Mattia Colnaghi sumó un punto en su debut en el Gran Premio de Australia

Mattia Colnaghi, piloto de la escudería neerlandesa MP Motorsport, finalizó en el décimo lugar en el GP de Australia de Fórmula 3.

Ovación

Por Ovación

8 de marzo 2026 · 09:38hs
Fórmula 3: Mattia Colnaghi sumó un punto en su debut en el Gran Premio de Australia

El piloto ítalo-argentino de la escudería neerlandesa, Mattia Colnaghi, finalizó en el décimo lugar en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 3 y sumó un punto en su debut en la categoría.

El joven piloto de 17 años largó sexto y perdió posiciones con el transcurso de la carrera en el Circuito Albert Park de Melbourne, Australia, donde también se correrá el Gran Premio de la Fórmula 1 y 2.

En la vuelta 6, dos de sus rivales lo superaron relegándolo al noveno lugar. El argentino recuperó su lugar en la vuelta 8 cuando el italiano Brando Badoer que sufrió un trompo, acción que determinó que el Safety Car ingrese a retirar el monoplaza del europeo y se frene la carrera a 11 giros del final.

Mattia Colnaghi, con los neumáticos en contra en Australia

En ese entonces, Colnaghi conservó la posición pero sus neumáticos comenzaron a perder ritmo por lo que quedó relegado al puesto 13. Nuevamente, el Safety Car se hizo presente a dos giros del final por el accidente de Woohyun Shin.

La carrera no se reanudó, fue victoria del estadounidense Ugo Ugochukwu seguido por su compañero británico Freddie Slater y el japonés Taito Kato.

Por su parte Colnaghi finalizó décimotercero pero, por la sanción a tres de sus rivales, fue reclasificado al décimo puesto, sumando así un punto en su debut.

Mattia Colnaghi Australia Fórmula 3
Noticias relacionadas
cuando volvera a correr franco colapinto en la formula 1

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

colapinto marco la mayor velocidad punta del gp de australia y sumo un nuevo dato positivo

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

como sera el nuevo torneo argentino del interior: formato, ascensos y descensos detallados

Cómo será el nuevo Torneo Argentino del Interior: formato, ascensos y descensos detallados

Germán Chiaraviglio fue elegido vicepresidente de la Comisión de Atletas de Panam Sports.

Germán Chiaraviglio y un rol importante en Panam Sports

Lo último

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Último Momento
Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Ovación
El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto analizó su carrera en Australia: Un stop and go es una locura

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe