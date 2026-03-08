Fórmula 2: Nicolás Varrone largó desde atrás, lideró y tuvo una remontada que ilusiona

El argentino Nicolás Varrone se retraso tras su ingreso en boxes y una penalización que lo relegaron al puesto 17 en la Fórmula 2 en Melbourne.

Nicolás Varrone tuvo una actuación destacada en la carrera principal de la Fórmula 2 en Melbourne, donde largó desde la 19ª posición y logró meterse de lleno en la pelea tras una remontada que lo llevó incluso a liderar la competencia.

El argentino cruzó la meta en el undécimo puesto, pero una penalización de cinco segundos lo relegó finalmente al 17°, en el marco de su estreno en la categoría antesala de la Fórmula 1.

Por su parte, el búlgaro Nikola Tsolov ganó la carrera, disputada en el Albert Park, seguido por el brasileño Rafael Camara y por el holandés Laurens Von Hoepen, quienes completaron el podio.

El piloto bonaerense había quedado condicionado desde la clasificación, en la que registró un tiempo de 1:30.522 y finalizó 19°. Ese resultado lo obligó a partir desde el fondo tanto en la sprint como en la carrera larga del fin de semana australiano.

El cambio de estrategia de Varrone en la Fórmula 2

Lejos de resignarse, Varrone apostó a una estrategia inversa, con neumáticos blandos en el arranque para luego montar los superblandos en el tramo final. La elección funcionó: hizo una muy buena largada, ganó varias posiciones en la primera vuelta y, favorecido también por las detenciones de quienes habían partido con otro compuesto, se adueñó de la punta de la carrera y llegó a liderar durante una buena cantidad de vueltas.

La carrera cambió con la aparición del auto de seguridad, que obligó a revisar los planes. Varrone pasó por boxes, donde además sufrió un inconveniente en la detención, aunque logró regresar a pista todavía en la primera colocación. En el relanzamiento resistió lo que pudo, pero Tsolov, con mejor temperatura en los neumáticos, terminó arrebatándole el liderazgo.

A partir de allí, el argentino empezó a padecer el deterioro de las cubiertas y fue cediendo terreno frente a rivales con mejor ritmo en el cierre. A eso se sumó una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad permitida en boxes, castigo que terminó de empujarlo hacia atrás en el clasificador definitivo. De todos modos, el 17° puesto final no reflejó del todo la magnitud de una producción que lo tuvo como protagonista en varios pasajes de la prueba.

La actuación cobró todavía más valor por el contexto. En la sprint disputada horas antes, Varrone había terminado 21° después de sufrir un trompo en la primera vuelta, en una carrera que lo dejó sin margen para progresar. Por eso, la reacción en la competencia principal dejó una imagen mucho más cercana al potencial que había mostrado en la preparación previa y en sus primeros contactos con el auto de Fórmula 2.

Más allá del resultado final, el debut de Varrone en Melbourne entregó una certeza alentadora: aun con un auto que todavía está conociendo y después de un viernes complicado, el argentino tuvo ritmo, audacia estratégica y capacidad para pelear adelante. La próxima cita del campeonato será en Bahréin, del 10 al 12 de abril, donde buscará transformar estas buenas sensaciones en sus primeros puntos de la temporada.