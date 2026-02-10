Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca condicionó la continuidad del DT Claudio Úbeda a una racha perfecta tras la derrota ante Vélez, en un golpe que debilitó el ciclo y encendió las alarmas

Boca condicionó la continuidad del entrenador Claudio Úbeda a una racha perfecta de resultados tras la dura derrota ante Vélez, un golpe que debilitó seriamente el ciclo y encendió las alarmas en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme .

El traspié en Liniers provocó una charla interna entre el presidente, el plantel y el cuerpo técnico, y dejó al DT en la cuerda floja. En ese contexto, desde el club le fijaron una exigencia clara: deberá sumar los 12 puntos en juego en los próximos compromisos para sostenerse en el cargo.

