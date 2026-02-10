Uno Santa Fe | Boca

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca condicionó la continuidad del DT Claudio Úbeda a una racha perfecta tras la derrota ante Vélez, en un golpe que debilitó el ciclo y encendió las alarmas

10 de febrero 2026 · 17:38hs
Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca condicionó la continuidad del entrenador Claudio Úbeda a una racha perfecta de resultados tras la dura derrota ante Vélez, un golpe que debilitó seriamente el ciclo y encendió las alarmas en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Úbeda, sin margen de error en Boca

El traspié en Liniers provocó una charla interna entre el presidente, el plantel y el cuerpo técnico, y dejó al DT en la cuerda floja. En ese contexto, desde el club le fijaron una exigencia clara: deberá sumar los 12 puntos en juego en los próximos compromisos para sostenerse en el cargo.

Boca condicionó la continuidad del entrenador Claudio Úbeda a una racha perfecta de resultados tras la dura derrota ante Vélez, un golpe que debilitó seriamente el ciclo y encendió las alarmas en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

El traspié en Liniers provocó una charla interna entre el presidente, el plantel y el cuerpo técnico, y dejó al DT en la cuerda floja. En ese contexto, desde el club le fijaron una exigencia clara: deberá sumar los 12 puntos en juego en los próximos compromisos para sostenerse en el cargo

Boca Claudio Úbeda Juan Román Riquelme
Noticias relacionadas
boca acelera por edwin cetre y se abre una negociacion formal con estudiantes

Boca acelera por Edwin Cetré y se abre una negociación formal con Estudiantes

kevin zenon vuelve a escena en boca y se afirma en el lugar que mejor lo potencia

Kevin Zenón vuelve a escena en Boca y se afirma en el lugar que mejor lo potencia

¿que paso con el consejo de futbol en boca y cual es el rol de chelo delgado?

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

El presidente de Vélez habló de la fallida venta de Gómez y dejó todo su apoyo al DT Domínguez.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez contó algo insólito que pasó en la práctica: "No lo podíamos creer"

Lo último

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

Último Momento
Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

Cerúndolo pasó con autoridad a segunda ronda del Argentina Open 2026

Cerúndolo pasó con autoridad a segunda ronda del Argentina Open 2026

Ovación
¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba

"Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba"

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones