Brian Fernández seguirá su carrera en el fútbol chileno

Parecía que Brian Fernández no continuaba en San Luis de Quillota, ya que no se arreglaban algunos detalles de la cesión por parte de Colón, dueño de su pase. El jugador estaba entrenando con un permiso especial, mientras ambos clubes acordaban las condiciones contractuales, algo que no sucedía a pocos días del inicio del Torneo de Primera B del fútbol chileno.