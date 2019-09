Carabajal: "Apuntamos a llegar bien al Clásico"

Su aparición generó muchas expectativas pues con sus destellos de fútbol demostró ser un jugador distinto, aunque apenas el hincha de Unión lo pudo gozar un par de partidos. Es que una inoportuna lesión lo sacó rápidamente del equipo y aún continúa su período de recuperación.

Gabriel Carabajal charló con radio Sol 91.5 respecto a cómo está de su lesión, que lo dejó al margen del equipo en el inicio de la temporada.

En el inicio reconoció que "no fue una nueva dolencia, de entrada sabíamos que la lesión era grande es un músculo muy difícil, se sabe que otros jugadores que tuvieron lesiones similares tuvieron bastante afuera, son aproximadamente 20 días, tenemos hace poco el caso de Scocco, así que tranquilo, la recuperación va bien, vamos probando de a poco, a veces se carga el sóleo, sería en vano que aparezca otra lesión, por eso respetamos los tiempos".

Más adelante, sostuvo que "uno se sintió bien desde el primer día pero después se cargó el músculo, sabíamos que iba a llevar más tiempo de lo normal pero estamos en los períodos estipulados de recuperación".

Si bien fue concentrado para el partido contra San Lorenzo, el ex-jugador de Patronato expresó que "en ese momento vimos que estaba bien, después aceleré y se me cargó lo tenemos que manejar despacio, va a llegar un momento que no sentiré nada, es un músculo complicado, estamos todos ansiosos, nadie más que yo, el jugador siempre quiere jugar y tiene ganas de estar. Hay que tener paciencia, es la primera vez que me toca pasar por este tipo de lesión".

Durante este tiempo que estuvo al margen del equipo principal, Carabajal apuntó que "uno intenta tener siempre paciencia, tratando de estar positivo, dar vibra positiva al resto de mis compañeros para tirar todos para el mismo lado, mi familia me ayuda mucho, mis amigos. Saber que uno se prepara y está haciendo todo para estar y vestir la camiseta de Unión, que en los dos partidos que jugué me sentí muy a gusto".

En la parte final, al momento de deslizar la posible vuelta para estar disponible y a la orden de Leonardo Madelón, el talentoso futbolista apuntó que "sinceramente con todo esto que se armó, es un disgusto porque se dieron opiniones o salieron cosas que nadie me consultó. Vamos a apuntar a llegar al cien por ciento al Clásico, veremos si puedo estar con Aldosivi, pero para estar ese partido el lunes tengo que empezar a trabajar normalmente. Esto es poco probable, para ser sincero, si físicamente estoy será con Aldosivi pero si hay algún inconveniente llegaremos con todo al Clásico".