Carta Orgánica propia: especialistas analizan la historia de la autonomía municipal en el país para el modelo santafesino

En un nuevo encuentro del ciclo Autonomía SF en el Concejo Municipal, los abogados Paulina Simoniello y Franco Cano expusieron un análisis comparativo sobre las leyes fundamentales de otras ciudades.

El histórico camino institucional hacia la redacción de la primera Carta Orgánica de la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo capítulo de debate y formación técnica. En el marco del ciclo de encuentros Autonomía SF, el recinto del Concejo Municipal fue sede de la charla “Análisis comparativo de Cartas Orgánicas.

Otras experiencias municipales argentinas y condicionantes del nuevo marco jurídico”, una disertación enfocada en desmenuzar los aciertos y deudas pendientes de los constitucionalismos locales de todo el país.

La exposición estuvo a cargo de los abogados Paulina Simoniello y Franco Cano, miembros de los equipos técnicos del espacio político Encuentro. El evento fue respaldado por el presidente del cuerpo deliberativo local, Sergio “Checho” Basile, quien remarcó la trascendencia del momento actual: “Santa Fe tiene una identidad muy importante, tiene historia y también sus problemas y desafíos. Con el correr del tiempo, hemos sido administrados por normas que quizás escribieron otros para nosotros. Por eso es importante este momento de inflexión en la historia de la ciudad”.

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La línea del tiempo del constitucionalismo municipal argentino

El equipo de investigación jurídica trazó una cronología comparada para identificar cómo evolucionaron las cartas orgánicas en la Argentina, desde los textos pre-reforma constitucional hasta los procesos de enmienda más recientes

“Hay experiencias de otras ciudades que tratamos de estudiar para llegar a esta discusión con datos empíricos. Analizamos textos que vienen de la década del 60, algunas posteriores a la Reforma Constitucional de 1994 y otras más actuales, como la reforma de Ushuaia o el proceso que inició Bariloche. Nosotros tenemos una Carta Orgánica que arranca desde cero, por lo que la idea fue relevar esas experiencias para darle el mejor texto posible a nuestra ciudad”, puntualizó el abogado Franco Cano.

“A lo largo del estudio nos dimos cuenta de que las cartas orgánicas reflejan la identidad de cada comunidad. Ushuaia plasma su impronta netamente turística; otras ciudades marcan una mirada estrictamente social. Santa Fe tiene una enorme oportunidad para reflejar lo que realmente somos y lo que queremos ser”, analizó Paulina Simoniello.

El núcleo institucional común y la brecha generacional

A pesar de las distancias geográficas y las diferencias económicas, los disertantes destacaron que todas las normas locales analizadas comparten una matriz jurídica idéntica, la cual funciona como el piso mínimo obligatorio determinado por la Constitución Nacional.

Los especialistas hicieron especial hincapié en la brecha generacional existente entre las normas de los años noventa —como Córdoba o Neuquén— y las reformas más recientes. Señalaron que los textos primitivos muestran un desarrollo institucional notoriamente menor en comparación con las herramientas modernas de gestión pública, una distancia que no responde a la falta de voluntad política de la época, sino al lógico proceso de aprendizaje y maduración que experimentó el municipalismo argentino en las últimas tres décadas.

El actual proceso santafesino se posiciona así con una ventaja comparativa estratégica: la ciudad puede redactar su arquitectura institucional conociendo de antemano qué funcionó y qué fracasó en el resto de las provincias, calibrando un texto que sea plenamente respetuoso del marco normativo santafesino pero ambicioso respecto a su propia autonomía y necesidades vecinales.