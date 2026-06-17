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Ante el alerta por lluvias, refuerzan la limpieza de desagües y canales para evitar anegamiento en Santa Fe

La Municipalidad activó el Protocolo Base por riesgo hídrico y desplegó cuadrillas, maquinaria y camiones desobstructores en distintos sectores de la ciudad ante el pronóstico de tormentas.

17 de junio 2026 · 17:56hs
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Se solicita no obstruir los desagües con residuos y realizar descacharrado post-lluvia. Consultas al 0800-777-5000.

Se solicita no obstruir los desagües con residuos y realizar descacharrado post-lluvia. Consultas al 0800-777-5000.

Ante el pronóstico de nuevas lluvias para este jueves, la Municipalidad de Santa Fe puso en marcha el Protocolo Base de prevención de riesgo hídrico y reforzó las tareas de mantenimiento y limpieza en distintos puntos de la ciudad.

La medida fue adoptada luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera un alerta amarilla por precipitaciones y tormentas para los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo, con probabilidad de precipitaciones durante la tarde y acumulados previstos entre 30 y 70 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. Las tormentas también podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y caída ocasional de granizo.

Como parte del operativo preventivo, el municipio intensificó las tareas habituales destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reducir riesgos de anegamientos en sectores sensibles.

CANALES SANTA FE LIMPIEZA 2

Los trabajos son coordinados entre las áreas de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, Higiene Ambiental y Mantenimiento Vial, con despliegue de cuadrillas, maquinaria pesada y camiones desobstructores en diferentes puntos estratégicos.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la limpieza de microbasurales, la desobstrucción de bocas de tormenta y canaletas, el mantenimiento de canales a cielo abierto y la supervisión del funcionamiento de las estaciones de bombeo.

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El objetivo principal es evitar obstrucciones que dificulten el drenaje y asegurar que el agua llegue correctamente a reservorios y sistemas de desagüe durante el desarrollo de las lluvias.

Recomendaciones

Desde el municipio también reiteraron una serie de recomendaciones preventivas para los vecinos. Solicitaron evitar sacar residuos o elementos a la vía pública que puedan bloquear el escurrimiento del agua y, una vez finalizadas las precipitaciones, realizar tareas de descacharrado en patios y espacios abiertos para eliminar recipientes donde pueda acumularse agua.

Además, recordaron que las consultas y reclamos pueden realizarse a través del Sistema de Atención Ciudadana comunicándose al 0800-777-5000.

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