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Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: "Sentí que estaba plenamente para seguir"

El histórico capitán rojiblanco habló por primera vez luego de acordar su desvinculación del club. Admitió que no esperaba algunas formas en el proceso, reveló que su intención era continuar y destacó el cariño recibido por los hinchas.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 18:36hs
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Corvalán rompió el silencio tras su salida de Unión: Sentí que estaba plenamente para seguir

Prensa Unión.

La salida de Claudio Corvalán de Unión marcó el final de una de las etapas más extensas de un futbolista con la camiseta rojiblanca en los últimos años. Tras acordar la rescisión de su contrato, el defensor decidió romper el silencio y contar cómo vivió los últimos meses en la institución.

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"Fueron muchos años, hay que asimilar que el tiempo pasa y hay ciclos que se cumplen. Uno no sabe cuándo son los momentos y es ajeno a las decisiones que se toman para que yo no continúe en Unión", expresó el lateral en una entrevista concedida al programa La Segunda, de Sol Play (FM 91.5).

Las declaraciones reflejaron una mezcla de aceptación, dolor y agradecimiento por un recorrido que se extendió durante ocho temporadas y en el que se convirtió en uno de los referentes más importantes del plantel.

"Me quedaba contrato y sentía que podía seguir"

Uno de los puntos más fuertes de su testimonio tuvo que ver con la aclaración de que la decisión de su salida no surgió por iniciativa propia.

"A mí me quedaba contrato, sentí que estaba plenamente para seguir estando en el club, entrenando, apoyando desde donde me toque", manifestó.

Corvalán reveló además que a comienzos de año le comunicaron que no sería tenido en cuenta, situación que derivó en negociaciones para una salida que inicialmente no prosperaron.

"No pasé un buen momento en lo personal el último semestre. Quedarme iba a ser un desgaste del que no tenía ganas", reconoció.

Finalmente, ambas partes encontraron un punto de acuerdo para poner fin al vínculo. "Con el club tomamos la decisión conjuntamente de no continuar. Era lo más sano para ambos y terminando de la mejor forma", explicó.

Sin embargo, admitió que una de las cuestiones que más le dolió fue no haber podido despedirse dentro de una cancha y frente a los hinchas de Unión.

El dolor por algunas formas y el agradecimiento a los hinchas de Unión

Más allá de aceptar la determinación deportiva, Corvalán dejó entrever que algunas situaciones durante el proceso de salida lo afectaron especialmente.

"Hubo algunas formas que no me las esperaba. Pueden no tenerme en cuenta y lo puedo aceptar, estando o no de acuerdo. Pero se pueden resolver un montón de cosas de otra manera. Eso me dolió por el recorrido que llevaba en el club", sostuvo.

A pesar de ello, eligió quedarse con el afecto que recibió desde que se conoció su desvinculación. "Soy un agradecido, me quedo con el cariño de la gente que es tremendo. Sentí el apoyo en todos los mensajes que recibí estos días", afirmó.

En otro tramo de la charla recordó el largo vínculo que construyó con la institución. "Pasaron ocho años. No estamos acostumbrados en el fútbol argentino a que un jugador permanezca tanto tiempo en un club. Si fue así, es por algo", remarcó.

También aprovechó para responder a quienes asociaron su figura exclusivamente al ciclo de Cristian González. "Se liga mucho mi relación con Kily, que por ahí como él tomaba las decisiones y yo lo acompañé, parece que nos fuimos juntos porque las decisiones no fueron correctas. Pero yo siempre actué en función del club, no de una persona en particular", explicó.

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Y cerró con una reflexión sobre su rol dentro del plantel: "He tomado decisiones buenas o malas, pero las tomé porque me involucré. Siempre acompañé las decisiones que entendí que eran buenas para Unión, independientemente de quién fuera el entrenador".

Así, Corvalán puso en palabras el final de una etapa que dejó una huella importante en la historia reciente de Unión y que, por la repercusión de sus declaraciones y el cariño de los hinchas, difícilmente pase inadvertida.

Unión Corvalán González
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