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Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Joao Neves convirtió el 1 a 0 para los lusos mientras que Yoane Wissa puso el 1 a 1.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 17:14hs
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Portugal sufrió y apenas igualó con RD Congo en el Mundial 2026

Portugal dejó una de las primeras sorpresas del Mundial 2026 al igualar 1-1 frente a la República Democrática del Congo en Houston, un resultado que representó un duro golpe para uno de los seleccionados señalados como candidato a pelear por el título.

João Neves convirtió el 1-0 a los seis minutos de la primera etapa pero poco pudo disfrutar ya que el congoleño Yoane Wissa decretó el empate por 1-1 a los 50 minutos del primer tiempo.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez comenzó de la mejor manera y se puso en ventaja a los seis minutos gracias a un cabezazo de João Neves. Con la ventaja temprana, todo parecía encaminado para una presentación tranquila de los lusos, que contaron con mayor posesión y el control del juego durante gran parte de la primera etapa.

Sin embargo, Portugal nunca logró transformar ese dominio en situaciones claras de peligro. Le faltó profundidad, circulación rápida en los metros finales y precisión para ampliar la diferencia.

RD Congo se mantuvo ordenado, resistió los intentos portugueses y encontró premio antes del descanso. Sobre el cierre del primer tiempo, Yoane Wissa ganó en el área y marcó el 1-1 que cambió el panorama del encuentro, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el complemento, Portugal adelantó líneas y buscó más peso ofensivo con el ingreso de Francisco Conceição. Aun así, chocó constantemente contra la sólida defensa africana, sostenida por una línea de cinco que neutralizó los avances rivales.

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Cristiano Ronaldo dispuso de dos oportunidades para convertir en su sexto Mundial, pero no estuvo fino en la definición. Además, João Cancelo llegó a marcar, aunque su gol fue anulado por posición adelantada.

Los europeos empujaron hasta el final y terminaron jugando con tres delanteros, aunque sin la claridad necesaria para romper la resistencia congoleña. El empate dejó sensaciones preocupantes en Portugal y alimentó la ilusión de RD Congo, que celebró un punto histórico en apenas su segunda participación mundialista.

La anterior había sido en Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire y perdió sus tres partidos sin marcar goles.

Síntesis del partido: Portugal 1-1 RD Congo.

  • Estadio: NRG.
  • Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar).
  • VAR: Khamis Al Marri (Qatar).

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendez; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

RD Congo: Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Ngal'ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sebastien Desabre.

Goles en el primer tiempo: 6m Joao Neves (P); 50m Yoane Wissa (RDC).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Francisco Conceicao por B. Silva (P); 12m Noah Sadiki por Mukau (RDC); 28m Rafael Leao por Neto (P); Nélson Semedo por N. Mendes (P); 30m Charles Pickel por E. Kayembe (RDC); Joris Kayembe por Masuaku (RDC); 38m Goncalo Ramos por Vitinha (P); 40m Simon Banza por Bakambu (RDC); Gedeon Kalulu por Wan-Bissaka (RDC).

Portugal Congo Mundial
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