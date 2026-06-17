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Inglaterra y Croacia regalaron un partidazo en el Mundial: triunfo inglés por 4-2 en Dallas

Inglaterra arrancó a paso firme su participación en el Mundial, y le ganó al durísimo Croacia por 4-2, en el Dallas Stadium.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 20:25hs
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Inglaterra y Croacia regalaron un partidazo en el Mundial: triunfo inglés por 4-2 en Dallas

La fase de grupos del Mundial 2026 sigue entregando espectáculos de alto nivel y uno de los mejores encuentros de la primera fecha tuvo como protagonistas a Inglaterra y Croacia. En el Dallas Stadium, los Tres Leones se impusieron por 4-2 en un duelo vibrante, cargado de emociones, goles y figuras que estuvieron a la altura de la cita mundialista.

Desde el inicio, el encuentro mostró intensidad y un ritmo frenético. Inglaterra asumió el protagonismo y encontró en Harry Kane a su gran referente ofensivo. El capitán inglés abrió el marcador desde el punto penal, aunque debió ejecutar dos veces la pena máxima luego de que el arquero Dominik Livakovi se adelantara en el primer intento. Más tarde, el delantero volvió a hacerse presente con un impecable cabezazo tras un tiro de esquina para firmar su doblete.

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La victoria inglesa no solo significó tres puntos fundamentales en el arranque del torneo, sino también una muestra de carácter ante una selección de enorme experiencia internacional. Croacia, finalista del Mundial de 2018 y semifinalista en Qatar 2022, volvió a demostrar su competitividad, aunque esta vez no pudo contener el poderío ofensivo de los británicos.

Kane brilló y el mediocampo marcó diferencias para Inglaterra

Además de los goles de Kane, Inglaterra encontró respuestas en varios sectores del campo. Declan Rice fue clave para limitar la influencia de Luka Modri en la generación de juego croata, mientras que Jude Bellingham y Noni Madueke desequilibraron constantemente gracias a su movilidad, velocidad y capacidad para romper líneas.

El partido ofreció situaciones de peligro en ambas áreas y pudo haber tenido un marcador todavía más abultado. Tanto Livakovi como Jordan Pickford se lucieron con intervenciones decisivas que evitaron una lluvia aún mayor de goles en Dallas.

Un candidato que empieza a ilusionarse

Con esta actuación, Inglaterra envió un mensaje claro al resto de los aspirantes al título. El conjunto dirigido por una generación que mezcla experiencia y juventud mostró recursos futbolísticos, personalidad y contundencia para superar una prueba exigente en su debut.

Todavía queda un largo camino por recorrer en la Copa del Mundo, pero el 4-2 frente a Croacia ya quedó marcado como uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Y si mantiene este nivel, Inglaterra tendrá argumentos sólidos para soñar con conquistar una nueva estrella mundialista.

Inglaterra Croacia Mundial
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