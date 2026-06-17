La Reserva de Unión hizo su parte en Córdoba pero quedó fuera de carrera

El Tatengue derrotó 2-0 a Instituto en La Agustina durante la última fecha del Torneo Apertura de Proyección. Sin embargo, el triunfo de Atlético Tucumán sobre Gimnasia de La Plata lo dejó fuera de los playoffs por una mínima diferencia.

Unión cumplió con su obligación en la última fecha del Torneo Apertura de Proyección. El equipo de Alejandro Trionfini se presentó en el predio La Agustina de Alta Córdoba y consiguió una sólida victoria por 2-0 frente a Instituto, resultado que lo mantuvo con chances hasta el final de meterse entre los cuatro mejores de la Zona A.

Sin embargo, la alegría por los tres puntos duró poco. Atlético Tucumán también hizo su trabajo al derrotar 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata y terminó quedándose con el cuarto puesto, el último que otorgaba la clasificación a los cuartos de final.

De esta manera, el Tatengue cerró su participación en el certamen en el quinto lugar, muy cerca del objetivo, aunque con el reconocimiento de haber protagonizado una campaña que lo tuvo peleando hasta la última jornada.

Unión hizo lo que tenía que hacer

Desde el inicio, el conjunto rojiblanco salió decidido a buscar la victoria. Con intensidad y protagonismo, encontró la ventaja a los 19 minutos de la primera etapa por intermedio de Agustín Benavídez, quien abrió el marcador y le dio tranquilidad a los santafesinos.

Instituto intentó reaccionar, pero Unión sostuvo el control del encuentro y manejó los tiempos del partido.

Ya en el complemento, cuando el local buscaba adelantarse para encontrar el empate, apareció Tomás Torres a los 27 minutos para sentenciar la historia y establecer el 2-0 definitivo.

El resultado mantenía viva la ilusión rojiblanca, aunque la atención también estaba puesta en lo que sucedía en Tucumán.

Una campaña para valorar

La victoria del Decano ante Gimnasia terminó frustrando la clasificación de Unión a los cuartos de final, pero no opaca una campaña que dejó varios aspectos positivos.

El equipo de Trionfini se mantuvo competitivo durante todo el semestre, peleó la clasificación hasta la última fecha y además logró uno de los resultados más celebrados del año al imponerse en el clásico santafesino disputado en el estadio 15 de Abril.

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La producción colectiva también permitió consolidar a varios futbolistas juveniles que comienzan a asomar como alternativas para el futuro del club.

Aunque el objetivo de avanzar de ronda quedó muy cerca, el balance final resulta positivo para un equipo que volvió a posicionarse entre los protagonistas de la categoría.

Síntesis Instituto 0 - Unión 2

Cancha: Predio La Agustina (Alta Córdoba)

Árbitra: Roberta Echeverría

Asistente 1: Ariel Ibáñez

Asistente 2: Tomás Pérez

Cuarto árbitro: Fabricio De La Cruz

Goles: Agustín Benavídez (19' PT) y Tomás Torres (27' ST).

Insituto: Lautaro Espeche; Lucas Olivera, Mateo Pacheco, Lucas Manero, Marcos Irala; Marcos Bolatti, Pedro Baster, Manuel Gasparini; Bautista Bujedo, Ignacio Bruera y Lautaro Sarría. DT: Bruno Martelotto.

Unión: Juan Kuverling; Nazareno Fazzi, Santiago Coria, Mateo Aimar, Santiago Zenclussen; Mateo Peresutti, Lucas Cacciabue, Facundo Iacono, Ricardo Solbes; Dylan Greco y Agustín Benavídez. DT: Alejandro Trionfini.

Así terminó la Zona A

La definición fue apasionante y terminó favoreciendo a Atlético Tucumán, que se quedó con el cuarto puesto tras vencer a Gimnasia de La Plata. Unión finalizó quinto, a las puertas de los cuartos de final, luego de una campaña que lo tuvo peleando entre los mejores hasta la última fecha