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La Marcha de San Lorenzo ya es obligatoria: desde cuándo comenzará a aplicarse en los actos de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la ley que establece la interpretación de la tradicional marcha patria en fechas conmemorativas y refuerza su enseñanza como símbolo de identidad provincial.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de junio 2026 · 17:57hs
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Ley Provincial: Santa Fe promulgó la Ley N.º 14.446

Ley Provincial: Santa Fe promulgó la Ley N.º 14.446, haciendo obligatoria la Marcha de San Lorenzo en actos oficiales patrios.

La provincia de Santa Fe promulgó la Ley N.º 14.446, que establece el carácter obligatorio del canto, ejecución o reproducción de la Marcha de San Lorenzo en actos oficiales realizados en fechas patrias y conmemorativas, según informó el Boletín Oficial.

La norma fue oficializada por el gobernador Maximiliano Pullaro y dispone que la tradicional composición forme parte de los actos que se desarrollen cada 3 de febrero, 25 de febrero, 25 de mayo, 9 de julio y 17 de agosto.

Además, la ley fija una fórmula institucional que deberá leerse antes de la interpretación: “Entonamos las estrofas de la Marcha San Lorenzo, compuesta en la ciudad de Venado Tuerto, de la invencible provincia de Santa Fe”.

La iniciativa apunta a fortalecer la difusión del patrimonio histórico y cultural santafesino, vinculando uno de los símbolos musicales más reconocidos del país con el territorio donde nació gran parte de su historia.

Federalismo, memoria e identidad santafesina

Uno de los fundamentos centrales de la ley es recuperar el valor histórico y federal de la Marcha de San Lorenzo. Desde esa mirada, el combate librado en territorio santafesino representa un episodio clave de la gesta independentista y una expresión del protagonismo provincial en la construcción del país.

La diputada provincial Sofía Galnares, impulsora del proyecto, sostuvo que la norma busca poner en valor elementos que muchas veces permanecen invisibilizados dentro del relato histórico tradicional. En ese sentido, remarcó que la marcha permite recuperar el vínculo entre el federalismo, la figura de José de San Martín, el rol de Santa Fe y ciudades como San Lorenzo y Venado Tuerto.

LEER MÁS: La Marcha de San Lorenzo será obligatoria en las escuelas de Santa Fe: por qué es mucho más que una canción patria

La ley incorpora además un anexo pedagógico que incluye contenidos sobre el combate de San Lorenzo, la vida del compositor Cayetano Silva y el origen de la obra, con el objetivo de que su incorporación no quede reducida al protocolo institucional sino que también forme parte del abordaje educativo.

Una composición con raíces santafesinas

La historia de la marcha también tiene una fuerte raíz santafesina. Su música fue compuesta por Cayetano Silva, músico afrodescendiente nacido en Uruguay que desarrolló buena parte de su trayectoria en Venado Tuerto, donde creó la partitura que con el tiempo se transformó en uno de los emblemas patrios del país.

Años después, la letra fue escrita por Carlos Benielli y la obra tuvo su primera interpretación pública en Rosario, durante la inauguración del puerto y del monumento dedicado a San Martín en 1912.

Con esta nueva legislación, Santa Fe busca reforzar el vínculo entre memoria histórica, educación e identidad provincial, incorporando oficialmente una composición que forma parte del patrimonio cultural argentino y que tiene profundas raíces en territorio santafesino.

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