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Cuál sería la propuesta de Independiente a Unión por Maizon Rodríguez

Independiente realizaría una importante oferta para sumar a Maizon Rodríguez, y también se podría dar la llegada de un jugador muy importante a Unión.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 09:40hs
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Cuál sería la propuesta de Independiente a Unión por Maizon Rodríguez

El mercado de pases comenzó a tomar temperatura para Unión y uno de los futbolistas que aparece en el radar de un grande del fútbol argentino es Maizon Rodríguez. El defensor uruguayo, que se ganó un lugar importante en la estructura rojiblanca desde su llegada al club, despertó el interés de Independiente, donde ya comenzaron a moverse para intentar concretar su incorporación.

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La búsqueda responde a una necesidad puntual del equipo de Avellaneda. Con la posible salida de Kevin Lomónaco, uno de los jugadores más cotizados de su plantel, el entrenador Gustavo Quinteros pidió reforzar el centro de la defensa y puso sus ojos en el zaguero tatengue.

Según trascendió desde Buenos Aires, la dirigencia de Independiente ya inició contactos para conocer las condiciones de una eventual transferencia y evaluar los pasos a seguir en una negociación que no se presenta sencilla.

Un jugador que se convirtió en pieza valiosa para Unión

Rodríguez desembarcó en Santa Fe a mediados de 2025 procedente de Juventud de Las Piedras, luego de una inversión cercana a los 850.000 dólares por el 50% de su pase.

Desde entonces mostró una rápida adaptación al fútbol argentino y fue sumando protagonismo hasta convertirse en una alternativa confiable para la defensa rojiblanca. Su fortaleza física, capacidad en el juego aéreo y margen de crecimiento hicieron que varios clubes comenzaran a seguirlo de cerca.

A sus 23 años, el uruguayo tiene contrato con Unión hasta 2028, un detalle que fortalece la posición negociadora de la institución santafesina frente a cualquier interesado.

La oferta que evalúan en Santa Fe

El periodista Darío Pignata en Radio Gol (FM 96.7) informó que Independiente estaría dispuesto a ofrecer alrededor de 1.500.000 dólares por el 50% de la ficha que posee Unión.

Maizon Rodríguez.jpg

Sin embargo, la negociación podría no limitarse únicamente al aspecto económico. En las conversaciones también habría aparecido la posibilidad de incluir a Ignacio Malcorra como parte de la operación, un nombre que inevitablemente genera ilusión en buena parte de los hinchas rojiblancos.

Si bien por ahora no existe una definición, el posible regreso del volante ofensivo sumaría un ingrediente extra a una negociación que promete captar la atención durante las próximas semanas.

Una venta que también impacta en las cuentas de Unión

La situación de Rodríguez tiene además un componente económico que Unión no pierde de vista. El club todavía mantiene compromisos pendientes con Juventud de Las Piedras por la adquisición de parte de los derechos económicos del futbolista.

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Por ese motivo, cualquier propuesta deberá ser cuidadosamente analizada para determinar el beneficio real que dejaría la operación. Más allá del interés concreto de Independiente, la dirigencia rojiblanca entiende que se trata de uno de los activos más importantes del plantel y que solo una oferta acorde a su presente y proyección podría abrir la puerta a una salida.

Mientras tanto, Gustavo Quinteros espera novedades desde Avellaneda. El entrenador ya marcó a Maizon Rodríguez como uno de los nombres que pretende para fortalecer la defensa de Independiente y todo indica que el Rojo irá a fondo para intentar quedarse con el zaguero uruguayo.

Unión Maizon Rodríguez Independiente
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