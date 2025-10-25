Uno Santa Fe | Chelsea

Chelsea perdió con Sunderland y bajó varios escalones en la Premier League

Chelsea cayó por 2-1 frente a Sunderland por la fecha 9 de la Premier League y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla

25 de octubre 2025 · 15:07hs
Chelsea cayó este sábado 2-1 frente a Sunderland por la fecha 9 de la Premier League y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla. Mientras que el conjunto liderado por el entrenador Régis Le Bris –recién ascendido– se quedó con el segundo puesto de la tabla.

Los dos goles de Los Gatos Negros fueron realizados por Wilson Isidor y Chemsdine Talbi. El único tanto de Los Azules llegó de la mano de Alejandro Garnacho.

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el elenco londinense desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante, quien realizó un planteo para frenar la colectivización del ataque, pero no pudo contener los talentos individuales.

A los 4 minutos, Alejandro Garnacho realizó una jugada individual por la banda izquierda que generó una prometedora oportunidad de conversión. El argentino, con dos defensores encima, se metió adentro del área chica y ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero neerlandés Robin Roefs.

Embed - GOLAZO DE GARNACHO Y BATACAZO DEL SUNDERLAND EN STAMFORD BRIDGE | Chelsea 1-2 Sunderland | RESUMEN

Sin embargo, en el minuto 22, Wilson Isidor aporevechó un rebote dentro del área chica y ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero Robert Sánchez. De esta manera, el Sunderland igualó 1-1 la disputa.

En el transcurso del complemento del duelo, el Chelsea regresó al terreno de juego con el mismo ritmo ofensivo, pero fue sorprendido por su contrincante, quien fue subestimado desde el primer minuto del encuentro.

A los 45+3, Chemsdine Talbi estuvo bien posicionado en un contragolpe que liquidó a las líneas defensivas. Finalizó la jugada ofensiva con un disparo preciso que sentenció el 2-1 en el resultado final.

Más de la fecha 9 en la Premier League

Newcastle United venció 2-1 al Fulham y lo envió a tan solo dos lugares de la temerosa zona de descenso.

Los dos goles de Las Urracas fueron realizados por Jacob Murphy y Bruno Guimarães. Mientras que el único tanto de “Los Pueblerinos” llegó de la mano de Saša Luki.

En el primer tiempo, el Newcastle se adelantó 1-0 en el marcador con la conversión de Murphy. De esta manera cerró los primeros 45 minutos del partido con un triunfo parecial.

Embed - AGÓNICA VICTORIA DE LAS URRACAS ANTE FULHAM EN ST. JAMES' PARK | Newcastle 2-1 Fulham | RESUMEN

En el complemento del partido, Luki concretó el empte 1-1 en los primeros minutos de juego. Pero, a los 45, Bruno Guimarães convirtió el segundo gol del Newcastle y selló el triunfo en el St. James Park.

