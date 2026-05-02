El minuto a minuto de Unión, que busca su clasificación ante Talleres

Unión está empatando ante Talleres por 1-1, en el 15 de Abril. Rick abrió la cuenta para la T, y lo empardó Cristian Tarragona.

Unión ya afronta un partido decisivo cuando reciba a Talleres en el estadio 15 de Abril, por la fecha 9 (postergada) de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo conducido por Leonardo Madelón sabe que el margen es mínimo: si gana, estará en los octavos de final; si no, dependerá de otros resultados. El Tate pierde por 1-0 con un golazo de Rick (PT 18').