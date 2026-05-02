Unión ya afronta un partido decisivo cuando reciba a Talleres en el estadio 15 de Abril, por la fecha 9 (postergada) de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo conducido por Leonardo Madelón sabe que el margen es mínimo: si gana, estará en los octavos de final; si no, dependerá de otros resultados. El Tate pierde por 1-0 con un golazo de Rick (PT 18').
El minuto a minuto de Unión, que busca su clasificación ante Talleres
Unión está empatando ante Talleres por 1-1, en el 15 de Abril. Rick abrió la cuenta para la T, y lo empardó Cristian Tarragona.
Por Ovación
Formaciones de Unión y Talleres
Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 24-Rafael Profini, 30-Mauro Pittón, 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.
Talleres: 1-Guido Herrera; 20-Augusto Schott, 4-Matías Catalán, 19-José Luis Palomino y 3-Alexandro Maidana; 26-Mateo Cáceres y 5-Matías Galarza; 11-Valentín Depietri, 18-Franco Cristaldo y 37-Rick; 18-Franco Cristaldo. DT: Carlos Tevez.
Goles: PT 18' Rick (T).
Cambios: PT 33' Rodrigo Guth x Catalán (T); ST 0' Ronaldo Martínez x Cristaldo (T); 13' Lucas Menossi x Profini (U); 21' Giovanni Baroni x Dávila (T) y Alex Vigo x Depetri (T); 26' Ulises Ortegoza x Cáceres (T); 28' Tomás González x Cuello (U);
Amonestados: Pittón, Profini, Palacios, Vargas, Del Blanco, Estigarribia (U); Rick y Vigo ((T).
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Sebastián Zunino.