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El minuto a minuto de Unión, que busca su clasificación ante Talleres

Unión está empatando ante Talleres por 1-1, en el 15 de Abril. Rick abrió la cuenta para la T, y lo empardó Cristian Tarragona.

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 18:46hs
El minuto a minuto de Unión, que busca su clasificación ante Talleres

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Unión, que busca su clasificación ante Talleres

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Unión ya afronta un partido decisivo cuando reciba a Talleres en el estadio 15 de Abril, por la fecha 9 (postergada) de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo conducido por Leonardo Madelón sabe que el margen es mínimo: si gana, estará en los octavos de final; si no, dependerá de otros resultados. El Tate pierde por 1-0 con un golazo de Rick (PT 18').

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Arrancó el partido en el 15 de Abril entre Unión y Talleres

Unión ya busca ante Talleres los tres puntos en el estadio 15 de Abril, para clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura.

Unión festejo Cristian Tarragona

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PT 18' Golazo de Talleres: Rick pone el 1-0 ante Unión

Tras un fallo de Mateo Del Blanco y de sacarse de encima a Juan Pablo Ludueña, Rick anotó un golazo para el 1-0 de Talleres ante Unión en el 15 de Abril.

Talleres

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PT 20' La tuvo Unión con un tiro libre de Del Blanco que dio en el palo

Mateo Del Blanco, con un gran tiro libre, estuvo cerca del empate para Unión, pero su remate fue desviado por el arquero Guido Herrera y pegó en el palo derecho. Sigue ganando Talleres por 1-0.

Unión San Lorenzo Mateo Del Blanco

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PT 35' Unión se la perdió increíblemente ante Herrera

Primero Tarragona falló un mano a mano imposible ante Herrera, que la mandó al córner, tras el cual Ludueña envió la pelota afuera de cabeza. Dos claras para Unión que ya merece el empate ante Talleres.

Tarragona.jpg

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Terminó el primer tiempo en el 15 de Abril

Unión, que fue muy superior a Talleres y generó una gran cantidad de situaciones para convertir, pierde por 1-0, con un golazo de Rick. Por ahora debe esperar al lunes para saber si pasa o no de ronda.

Palacios.jpg

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Arrancó el segundo tiempo en el 15 de Abril

Unión, de gran primer tiempo, donde generó ocho situaciones claras de gol con dos palos incluidos, pierde ante Talleres por 1-0, en el 15 de Abril. Rick anotó el golazo del conjunto visitante.

Estigarribia Talleres.jpg

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ST 14' Es todo de Unión, que sigue sin poder ante Talleres

Unión es pura impotencia, genera desequilibrio por todos lados en la defensa de Talleres, que aguanta como puede el 1-0 que consiguió con el gol de Rick.

Cuello.jpg

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ST 19' Otra vez Herrera le evitó el empate a Unión

Herrera se hizo otra vez gigante ante un remate de Menossi, y Estigarribia se lo perdió en el rebote, enviándola muy desviada. Unión sigue perdiendo ante Talleres por 1-0.

Palacios.jpg

Formaciones de Unión y Talleres

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 24-Rafael Profini, 30-Mauro Pittón, 22-Brahian Cuello; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Talleres: 1-Guido Herrera; 20-Augusto Schott, 4-Matías Catalán, 19-José Luis Palomino y 3-Alexandro Maidana; 26-Mateo Cáceres y 5-Matías Galarza; 11-Valentín Depietri, 18-Franco Cristaldo y 37-Rick; 18-Franco Cristaldo. DT: Carlos Tevez.

Goles: PT 18' Rick (T).

Cambios: PT 33' Rodrigo Guth x Catalán (T); ST 0' Ronaldo Martínez x Cristaldo (T); 13' Lucas Menossi x Profini (U); 21' Giovanni Baroni x Dávila (T) y Alex Vigo x Depetri (T); 26' Ulises Ortegoza x Cáceres (T); 28' Tomás González x Cuello (U);

Amonestados: Pittón, Profini, Palacios, Vargas, Del Blanco, Estigarribia (U); Rick y Vigo ((T).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Unión Talleres playoffs
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