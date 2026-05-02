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Ezequiel Medrán: "Colón mereció más, pero este es el camino"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, valoró la actitud ante Los Andes en el Gallardón y remarcó que, pese a las dificultades, el nivel invita a seguir confiando

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 18:24hs
Ezequiel Medrán: Colón mereció más, pero este es el camino

Prensa Colón

Luego del 1-1 frente a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón, el entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, dejó en claro que el equipo dio un paso adelante en el rendimiento, aunque el resultado no haya sido el esperado.

El equipo se plantó bien y mereció más de visitante, pero son procesos. Hay que valorar la actitud y la definición terminó marcando el resultado”, analizó el DT, que volvió a remarcar la importancia de sostener una idea en medio de un torneo exigente.

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Uno de los puntos altos de la tarde fue Darío Sarmiento, autor de un golazo y protagonista de su primera titularidad. Medrán no dudó en destacar su evolución: “Con Darío venimos trabajando mucho, acompañando un proceso y se viene preparando bien. Más allá del gol, lo hizo de buena manera”.

También hubo lugar para mirar hacia adelante. El ingreso de Julián Marcioni, tras superar una lesión, fue otra señal positiva: “Es bueno que empiece a sumar minutos. Nos dará un mejor potencial al tener a la mayoría. La semana que viene tendremos a Allende y eso nos va a hacer más competitivos”.

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El entrenador reconoció que las lesiones y algunos contratiempos recientes condicionaron el andar del equipo: “Cuando tuvimos a todos entramos en una racha buena. Las bajas afectaron, pero hay ansias de seguir mejorando y estamos en ese camino”. En ese sentido, valoró las respuestas individuales: “Por suerte Sarmiento jugó bien, volvió Peinipil y también Marcioni”.

Para Medrán no hay excusas en Colón

Más allá de eso, evitó refugiarse en excusas: “Hubo imponderables, como expulsiones que condicionaron partidos, pero no hay que buscar justificativos. Hay que saber resolver igual. Y aún así, Colón respondió y mereció algo más”.

Otro aspecto que resaltó fue la aparición de alternativas dentro del plantel: “Da tranquilidad que aparezcan los reemplazos. Olmedo nos dio variantes como volante central, porque Lértora llegaba con lo justo. Es importante tener jugadores a disposición”.

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Finalmente, Medrán se refirió al análisis permanente que exige la competencia y dejó abierta la puerta a posibles movimientos a futuro: “En este transitar del campeonato vas recibiendo mensajes, sobre virtudes y falencias. Pero sin salir del eje, porque Colón compite bien. Cuando llegue el mercado lo analizaremos con Diego para ser quirúrgicos en las decisiones”.

Colón Ezequiel Medrán Los Andes
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