Este sábado desde las 17, Colón recibirá a Deportivo Morón en el Brigadier López y para este partido, el árbitro designado es Javier Delbarba, que tendrá como asistentes a Iván Nuñez y Sebastián Pumetti.
La estadística negativa de Colón con el arbitraje de Javier Delbarba
Apenas dos partidos dirigió al Sabalero y en ambos se repitió el resultado, además de otra coincidencia llamativa
Por Ovación
Un antecedente que Colón buscará cambiar
Los números de Delbarba con Colón presentan un dato contundente. El árbitro dirigió al Sabalero en dos oportunidades y en ambas ocasiones el equipo rojinegro terminó perdiendo.
El antecedente más reciente se produjo el 26 de julio de 2026, cuando Colón cayó como local por 1-0 ante Chaco For Ever, por la fecha 22 de la Primera Nacional.
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Anteriormente, Delbarba había dirigido a Colón el 10 de agosto de 2025. En aquella oportunidad, el Sabalero perdió 1-0 como local frente a Agropecuario, por la fecha 26.
La particularidad tiene que ver con que ambos partidos terminaron con el mismo resultado y que además se jugaron en el Brigadier López.