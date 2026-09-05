La estadística negativa de Colón con el arbitraje de Javier Delbarba

Apenas dos partidos dirigió al Sabalero y en ambos se repitió el resultado, además de otra coincidencia llamativa

Este sábado desde las 17, Colón recibirá a Deportivo Morón en el Brigadier López y para este partido, el árbitro designado es Javier Delbarba, que tendrá como asistentes a Iván Nuñez y Sebastián Pumetti.

Los números de Delbarba con Colón presentan un dato contundente. El árbitro dirigió al Sabalero en dos oportunidades y en ambas ocasiones el equipo rojinegro terminó perdiendo.

El antecedente más reciente se produjo el 26 de julio de 2026, cuando Colón cayó como local por 1-0 ante Chaco For Ever, por la fecha 22 de la Primera Nacional.

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Anteriormente, Delbarba había dirigido a Colón el 10 de agosto de 2025. En aquella oportunidad, el Sabalero perdió 1-0 como local frente a Agropecuario, por la fecha 26.

La particularidad tiene que ver con que ambos partidos terminaron con el mismo resultado y que además se jugaron en el Brigadier López.