Domingo negro para Colón: la caída ante Morón le costó caro en la tabla

Colón perdió el sábado ante Morón y este domingo fue superado por Godoy Cruz y Deportivo Madryn. Además, Almirante Brown lo alcanzó en puntos.

El fin de semana terminó de la peor manera para Colón . Después de perder el sábado 2-1 ante Deportivo Morón en Santa Fe, el Sabalero recibió este domingo nuevas malas noticias: las victorias de Godoy Cruz y Deportivo Madryn lo hicieron retroceder del tercer al quinto puesto de la Zona A de la Primera Nacional.

Además, Almirante Brown igualó 0-0 ante Central Norte en Salta y alcanzó a Colón en 45 puntos, aunque el equipo santafesino conserva el cuarto lugar entre ambos por su mejor diferencia de gol.

Morón se alejó con su victoria ante Colón y quedó más cerca de Ferro

La derrota ante Morón tuvo un doble impacto para Colón. El Sabalero no pudo aprovechar la localía ante uno de sus rivales directos y quedó siete puntos por debajo del Gallito, que alcanzó los 52 puntos y ahora se ubica a apenas dos unidades del líder Ferro Carril Oeste.

Colón, en cambio, quedó con 45 puntos y deberá recuperar terreno en las próximas jornadas si pretende sostener sus aspiraciones de pelear por los primeros lugares.

Godoy Cruz ganó y será el próximo rival

Uno de los equipos que aprovechó la caída sabalera fue Godoy Cruz, que derrotó 2-1 a San Miguel en Mendoza y alcanzó los 46 puntos.

El Tomba consiguió su segundo triunfo consecutivo y se metió en el cuarto puesto, justamente por encima de Colón. Y el dato que agrega mayor relevancia es que será el próximo rival del equipo de Iván Delfino.

El encuentro se disputará el domingo 13 de septiembre, desde las 18, en Mendoza, por lo que Colón tendrá una oportunidad inmediata de recuperar el terreno perdido.

Madryn volvió a ganar y también pasó a Colón

Deportivo Madryn también dio un salto importante. El Aurinegro se impuso 3-1 a Ciudad de Bolívar y llegó a 46 unidades, suficientes para instalarse nuevamente en el tercer puesto.

El equipo de Luis García reaccionó después de la derrota ante Almirante Brown y aprovechó además la caída de Colón para quedar a seis puntos de Morón y a ocho de Ferro.

Almirante no ganó, pero también alcanzó al Sabalero

El otro resultado que modificó la tabla fue el empate sin goles entre Central Norte y Almirante Brown.

El Mirasol tuvo la oportunidad de quedarse con el tercer lugar, pero no pudo pasar del 0-0 en Salta. Aun así, llegó a los 45 puntos y alcanzó a Colón, aunque quedó por debajo del Sabalero por diferencia de gol.

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Así, el equipo de Iván Delfino cerró un domingo negro, viendo cómo varios de sus perseguidores directos sumaban y le quitaban terreno en la clasificación.

Ahora Colón tendrá una nueva oportunidad para reaccionar. Godoy Cruz aparece como una parada clave en Mendoza, no solo para volver a sumar, sino también para recuperar una posición en una zona alta que quedó todavía más apretada después de esta fecha.