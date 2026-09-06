La gran cuenta pendiente de Colón: los mano a mano ante los rivales directos

Colón apenas pudo ganarle dos veces a Madryn, mientras que frente al resto de los equipos que están en zona de Reducido acumuló empates y derrotas.

Colón transita la recta final de la fase regular de la Primera Nacional con una cuenta pendiente que quedó cada vez más expuesta: los partidos ante los rivales directos por los primeros lugares de la Zona A. Más allá de las dos victorias que consiguió frente a Deportivo Madryn, el Sabalero no pudo volver a imponerse ante ninguno de los equipos que actualmente se encuentran en zona de Reducido y que aparecen como competidores directos por los puestos de privilegio.

Los dos triunfos ante Madryn representan, precisamente, las únicas alegrías de Colón frente a los equipos que integran ese grupo. Primero fue 2-1 en el Brigadier López, en el arranque de la temporada, y luego repitió el resultado en el sur del país, en el inicio de la segunda rueda.

El problema aparece cuando se amplía el análisis al resto de los protagonistas de la parte alta. Allí, el conjunto santafesino acumuló empates y derrotas, sin conseguir una victoria que le permitiera descontar puntos directamente frente a sus principales competidores.

Ferro y Morón, los dos golpes más fuertes para Colón

Ante el líder Ferro, Colón empató 1-1 en Santa Fe y posteriormente perdió 2-0 en Caballito. Es decir, de los seis puntos en juego, apenas pudo rescatar uno.

La situación es todavía más significativa frente a Deportivo Morón, actual escolta. El Sabalero perdió 2-0 en el Nuevo Francisco Urbano y volvió a caer este sábado en Santa Fe, esta vez por 2-1.

En este caso, Colón no consiguió sumar en ninguno de los dos enfrentamientos, dejando seis puntos en el camino contra un rival que pelea directamente por los primeros puestos.

No se trata solamente de la cantidad de unidades perdidas, sino también de la imposibilidad de descontarle puntos a dos equipos que están por encima suyo en la tabla.

Los otros rivales directos de Colón

El recorrido frente a los demás equipos que se encuentran en zona de Reducido tampoco muestra triunfos.

Contra Almirante Brown, Colón empató 1-1 en Isidro Casanova. Todavía queda un enfrentamiento entre ambos, que se disputará en la fecha 34 en el Brigadier López.

Frente a Godoy Cruz, el Sabalero igualó 0-0 como local. La revancha será en la próxima jornada, la fecha 29, cuando Colón visite al Tomba en Mendoza.

También empató 0-0 en Santa Fe ante Ciudad Bolívar. En este caso, el segundo partido se jugará en la fecha 35, la penúltima de la fase regular, en condición de visitante.

Y ante Estudiantes de Caseros, Colón rescató un 1-1 como visitante. El duelo de vuelta está previsto para la fecha 32, en el Brigadier López.

Los resultados de Colón ante los rivales de arriba

El balance muestra con claridad dónde estuvo una de las principales dificultades del Sabalero: cuando tuvo enfrente a equipos que también pelean arriba, le costó transformar esos partidos en triunfos.

Y esa dificultad tiene su correlato directo en la tabla. Ferro le sacó nueve puntos a Colón, mientras que Deportivo Morón le lleva siete, una diferencia que podría ser considerablemente menor si el equipo santafesino hubiera podido imponerse en alguno de los mano a mano que disputó hasta el momento.

Todavía quedan partidos para cambiar la historia

La cuenta, sin embargo, todavía no está cerrada. Colón tendrá por delante varios cruces contra estos rivales antes de finalizar la fase regular: Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 29, Estudiantes de Caseros como local en la fecha 32, Almirante Brown en Santa Fe en la fecha 34 y Ciudad Bolívar como visitante en la fecha 35.

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Serán cuatro oportunidades para modificar una tendencia que hasta el momento le resultó desfavorable.

Porque si Colón pretende terminar la fase regular peleando por los primeros lugares, necesitará que esos mano a mano dejen de ser partidos en los que suma de a uno —o directamente se queda con las manos vacías— y se conviertan en oportunidades para descontarles puntos a quienes tiene por delante.

La Primera Nacional suele definirse por los detalles y por la capacidad de cada equipo para hacerse fuerte ante sus competidores directos. En ese rubro, Colón todavía tiene una cuenta pendiente.