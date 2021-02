¿A qué jugador del exterior llamó el DT de Colón?

Está claro que la situación de Luis Rodríguez con una deuda en el medio y las ganas del tucumano de abandonar la ciudad antes de cumplir su contrato, extienden una novela en la cuenta regresiva rumbo a la Copa de la Liga Profesional, por ahora sin resolución a la vista.

Entre tantos sondeos, llamados y averiguaciones, el orientador rojinegro se comunicó con Rodrigo Nahuel Amaral Pereira, un volante ofensivo o mediapunta uruguayo de 23 años, que viene de quedar libre en Nacional de Montevideo.

En su corto paso por el Bolso, el Barba lo tuvo a su cargo. En este sentido, en el programa Último al arco (Sport 890), el jugador confesó este martes que "de Argentina me llamó Eduardo Domínguez y y me llegó propuesta de Colón pero me llamaron también del fútbol mexicano. Esta semana tomaré la decisión”.

Para luego, agregar: "A Nacional siempre le voy a estar agradecido. Me voy Campeón Uruguayo, con la cabeza en alto”.

Muchos hinchas y medios charrúas cuestionaron, al menos en el último tiempo, la forma física del futbolista, que disputó 16 partidos en 2020, en 10 fue titular, y marcó un gol. Nació el 25 de marzo de 1997 (23 años).

Entre sus logros a nivel selección de Uruguay, fue campeón Sudamericano Sub 20 en Ecuador 2017, convirtiendo 5 goles y erigiéndose en el máximo artillero del certamen.