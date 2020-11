verguenza.jpg

Luego, la AFA le descontaría los tres puntos a Colón por no presentarse a jugar ese partido ante Atlético de Rafaela, con lo cual terminaría siendo decisivo en la pérdida de la categoría, sumados a los seis que se le descontaron por orden de la FIFA por el no pago del pase de Juan Carlos Falcón. Más allá de eso, el destino quiso que en la temporada 2013/2014, luego de una gran campaña con los pibes en el segundo torneo, tenga que jugar una "final" por no descender ante La Crema, con quien cayó por 1-0 en el Gigante de Arroyito, y cayó a la Primera "B" Nacional.

Uno de los que quedó en el centro de la polémica fue Sergio Marchi, secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados, quien le aseguró a los jugadores que no se le descontarían puntos por la no presentación ante Atlético de Rafaela, cuestión que no terminó ocurriendo, por lo cual los futbolistas de Colón fueron los que quedaron expuestos ante esta situación.

“Los futbolistas están reclamando lo que les corresponde, de eso no hay ningún tipo de dudas. Lamentablemente acá hay alguien que no entendió nunca el mensaje y la verdad que esto me da mucha pena, pero el tema está planteado así lamentablemente. Lo que pasó es que debatimos con los jugadores sobre sus situaciones y lo que pasó es que lo que no había a las 10.30 apareció a las 17.30. Todo esto excedió las responsabilidades de los jugadores sino que fue más allá de eso porque acá están en juego un montón de intereses y entre ellos el descenso”, manifestó Marchi sobre el partido que Colón no jugó ante Atlético de Rafaela, como medida de protesta de los jugadores.

Y Sergio Marchi cerró: "Le pedimos con tiempo a los dirigentes que tomen cartas en el asunto y que este partido no se juegue. Los puntos se ganan y se pierden en un campo, por eso creemos que se tiene que jugar. Estaba todo acordado pero lo pactado no se hizo efectivo hoy y por eso la medida de fuerza, me apena que Colón haya llegado a esta situación por un personaje al cual se lo voy a decir en la cara… Los jugadores hoy están en libertad de acción y decidieron quedarse: Colón será quién decida su suerte”.

Horas después se confirmó la renuncia de Lerche, algo que asomaba inevitable en función de lo sucedido y de la furia desatada por los hinchas, cuando comenzaban a desconcentrarse. Respecto a la dimisión de Lerche, por lo que pudo averiguar Ovación, desde AFA lo habrían forzado a dar un paso al costado, ya que la situación no daba para más. Hace mucho que Grondona le había soltado la mano.