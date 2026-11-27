Este viernes desde las 21, Colón visitará a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano y dicho partido contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.
Las estadísticas que obtuvo Colón con el arbitraje de Hernán Mastrángelo
El historial del Sabalero con Mastrángelo es equilibrado, con un último antecedente positivo para el elenco rojinegro
Por Ovación
27 de noviembre 2026 · 09:15hs
Los números de Colón con el arbitraje de Mastrángelo
Las estadísticas indican que Hernán Mastrángelo dirigió a Colón en 11 ocasiones, con cuatro triunfos para el Sabalero, dos empates y cinco derrotas.
La última vez que Mastrángelo arbitró al Sabalero, fue el 19 de mayo de 2024 en el triunfo como local ante Chaco For Ecer por 1-0, sancionando un penal que luego convirtió Javier Toledo.
Por su parte, la última vez que Mastrángelo dirigió a Colón en condición de visitante, fue el 21 de septiembre del 2023, cuando cayó 3-1 ante Instituto.