Este viernes desde las 21, Colón jugará un partido determinante ante Deportivo Morón. Al Sabalero el único resultado que le sirve para avanzar es el triunfo.
El historial muy equilibrado y la racha que Colón buscará cortar ante Deportivo Morón
El Sabalero apenas le lleva un partido de ventaja al Gallo, pero a la vez Colón buscará romper la racha de cinco partidos sin poder vencer a su rival
Por Ovación
El historial entre Colón y Deportivo Morón
Las estadísticas indican que el historial entre ambos equipos es muy parejo, al punto tal que el Sabalero suma 12 triunfos, el Gallo cosecha 11 victorias y empataron en 10 oportunidades.
Sin embargo, el Rojinegro buscará cortar una racha negativa de cinco partidos sin poder ganarle a Deportivo Morón. En ese lapso, obtuvo dos empates y tres derrotas.
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La última vez que se vieron las caras fue el pasado sábado, cuando en el cotejo de ida por los cuartos de final del Reducido, empataron 0-0 en el Brigadier López.
En tanto que el último triunfo de Colón ante Deportivo Morón se produjo el 1 de septiembre de 2024, cuando en Santa Fe se impuso por 1-0 con gol de Nicolás Talpone.