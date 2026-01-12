"Colón es un club que no debería estar en esta categoría": Bonansea y un regreso cargado de ilusión

Alan Bonansea llegó a Santa Fe para realizarse la revisión médica y firmar su contrato con Colón. El delantero habló del significado de volver al Sabalero.

Bonansea ya está en Santa Fe y dio el primer paso para convertirse oficialmente en refuerzo de Colón , tras arribar este lunes para someterse a la revisión médica y rubricar su vínculo. Con la emoción a flor de piel, el delantero dejó en claro que vuelve con una idea fija: “entregarse por completo al club” y aportar desde el primer día.

“Vengo con mucha expectativa, hoy ya me estoy sentando con el equipo y eso me pone muy contento”, expresó apenas pisó suelo santafesino. En ese sentido, explicó por qué no dudó cuando apareció el llamado rojinegro: “Si existe Colón, ¿Por qué no? Es un club que no tiene que estar en esta categoría” , remarcó, dejando en evidencia el peso que tuvo la historia sabalera en su decisión.

Alan Bonansea: un regreso con sentido de pertenencia

Bonansea reconoció que el retorno le despertó sensaciones profundas. “Hoy almorzamos en lo que era la pensión cuando yo estaba acá. Hay muchas emociones encontradas, pero es un gran momento para volver”, contó. Convencido de atravesar una etapa madura de su carrera, agregó: “Siento que estoy en un buen momento y eso me pone feliz”.

Sobre su charla inicial con Ezequiel Medrán, fue claro: “No hablamos de otra cosa que no sea entrenar y sumar para el grupo. Hay muchos chicos nuevos y lo importante es formar un buen plantel”.

El desafío de Colón: el ascenso

El atacante no esquivó el contexto ni la exigencia. “Sabemos a qué club venimos y lo que se espera. Nadie nos va a regalar nada”, sostuvo, al analizar un arranque de campeonato exigente. Para Bonansea, la clave estará en la base del grupo: “En esta categoría necesitás un buen equipo humano y jugadores que se maten por los colores”.

En cuanto a su aporte dentro del campo, se definió sin vueltas: “Soy uno que va a morir en todas las pelotas, que no da ninguna por perdida. Después vendrán los goles, pero lo principal es la actitud y dejar la vida por el equipo”. La ilusión también pasa por volver a jugar en el Brigadier López. “Me imagino el Cementerio de los Elefantes lleno, la gente alentando… es algo espectacular”, confesó. Y cerró con una frase que resume su presente: “Por algo las cosas se dan así. Que se dé hoy, para mí es muy especial”.