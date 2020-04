Alex Vigo sobre la chance de River: "Solo pienso en Colón"

Alex Vigo tuvo un antes y un después en su carrera con la llegada del uruguayo Julio Comesaña, ya que lo hizo debutar en la Primera División de Colón y a partir de ese momento se convirtió en uno de los jugadores indiscutibles del equipo, tanto en los buenos momentos como en los malos. El defensor aparece en el radar de River, ya que según se informa desde Buenos Aires habría sido apuntado por Marcelo Gallardo ante la inminente partida de Gonzalo Montiel, quien maneja tres ofertas firmes para emigrar al fútbol europeo.

Vigo charló con La Central Deportiva, que se emite por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde comenzó diciendo: "Estoy muy bien, entrenando, y con Netflix a full. Vivo con mi familia, tenemos bastante espacio, con lo cual me estoy moviendo acá. Venimos muy bien con las rutinas que nos manda el profe (Pablo) Santella. Hacemos trabajos preventivos de fuerza, de potencia y el que tiene espacio un poco de aeróbico, más de eso no se puede hacer. El profe trata de saber con lo que cuenta cada uno y el que no tiene espacio, seguro tiene una bici o cinta y así nos vamos arreglando. El profe continuamente está preguntando y atrás de nosotros para que hagamos las actividades".

Además, se le preguntó si lo sorprendió en algo Eduardo Domínguez, el nuevo entrenador del equipo, y tiró: "No, ya lo conozco, me subió a Primera y conozco su forma de trabajar".

Más adelante se lo consultó si no se siente más cómodo jugando del medio para arriba que en la posición natural de lateral por derecha y contestó: "No, depende del esquema. Es lindo jugar con tres centrales atrás porque puedo atacar con más tranquilidad, pero también me gusta defender y luego atacar.

En cuanto a quién es su espejo en esa posición, contó: "Me gustó siempre Dani Alves, y lo sigo viendo, más allá que jugamos de diferentes maneras. También me encantaban Hugo Ibarra y Javier Zanetti, y de la actualidad Gonzalo Montiel (River) y Fabricio Bustos (Independiente)".

Fue inevitable hacerle mención a los rumores que lo vinculan a River para reemplazar a Montiel y disparó: "No sé nada, solo lo leí, nadie me llamó, tampoco intento darle tanta bola, solo pienso en Colón que es el club que amo, en salir de esta situación. Tengo contrato con Colón hasta 2023. Lo que quiero es quedarme más un tiempo en Colón, estoy feliz, estoy en mi casa. Sí en un futuro me gustaría jugar en las ligas de España e Italia, pero hoy pienso en Colón".

Se lo llevó a la final de la Sudamericana, a casi cinco meses de dicho cotejo, y reconoció: "Todavía sigo triste, porque me hubiese encantado ser campeón con el club que me formó, que me vio crecer y que me dio todo. Una estrella hubiese sido increíble, pero fue muy bueno para mí y mis compañeros, llegar a una final internacional es importante, tanto para mí como para el club".

Cuando se lo consultó sobre si lo afectó la derrota en dicha instancia para lo que vino en cuanto a los objetivos deportivos, tiró: "Los primeros días me dolió bastante, por cómo se nos escapó, pasás y ves la copa y decís 'hay que dejar todo'. Pero creo que vamos a tener otra oportunidad".

Alex Vigo1.jpg Alex Vigo habló de la final de la Sudamericana y de la chance de jugar en River. Captura de video @Sudamericana

Se le hizo referencia a que varios de sus compañeros manifestaron que los afectó, y opinó: "Algunos chicos lo superaron rápido a otros les duró un poco más. Pero hay que dejar atrás el pasado para seguir creciendo y enfocarse en lo que viene, pero creo que los chicos ya lo superamos todos".

En cuanto a la diferencia con pelear abajo, afirmó: "Esto es fútbol, en un momento podés tocar el cielo con las manos y en otro momento tenés que pelear el descenso, pero hay que afrontarlo de la mejor manera y sacarlo adelante. Para todos era un sueño la Sudamericana, sabíamos que descuidábamos un poco el torneo, pero ahora hay que meterse de lleno en el ámbito local".

Se lo hizo volver al partido del sábado 9 de noviembre en la final en La Nueva Olla ante Independiente del Valle y opinó: "Ellos jugaron bien, nosotros tuvimos las primeras claras, hubiese sido diferente el partido, al igual que si convertía el penal Pulga (Rodríguez). Pero si lo ganaron por algo será, no volví a ver el partido. Lo dejé de lado y seguí para adelante. El grupo estaba preparado y soñaba con ser campeón, pero el rival juega, nos veíamos campeones, como les pasaba a ellos".

También opinó sobre el parate y cómo le caerá al plantel y manifestó: "Creo que sería mejor para Colón arrancar de cero, pudimos salir del descenso. Pero tenemos que prepararnos para lo que viene y las finales que tenemos por delante. Para algunos jugadores era nuestra primera copa internacional, fue muy doloroso".

En otro tramo se le pidió una opinión de las situaciones de Braian Galván y Tomás Sandoval, quienes no son considerados por el técnico por decisión dirigencial y manifestó: "Son chicos que no juegan, todos queremos jugar, pero no hablamos de ese tema, sino de lo familiar y cómo nos encontramos, pero no más que eso".

Opinó también de Brian Fernández y admitió: "Es un jugador de otra categoría, un muy bueno jugador, me sorprendió. Como persona es muy bueno, está con los chicos, apoyándonos, es uno más de nosotros. Cuando nos equivocamos nos apoya para que podamos salir adelante".

En el final se le pidió palabras para el hincha de Colón que está realizando la cuarentena y apuntó: "Al hincha le digo que se cuide, que nos sigan apoyando, sabemos que están siempre, que no pierdan la fe y la esperanza en nosotros".