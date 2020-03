Diego Pozo jugó cinco años en Colón entre 2008 y 2013 y dejó una huella importante en el arco sabalero. Fue protagonista de muy buenas campañas, sobre todo bajo la conducción de Antonio Mohamed. De hecho, por sus rendimientos en Colón fue convocado por Diego Maradona e integró el plantel que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010.

Atajó en Copa Sudamericana y también en Copa Libertadores y en su etapa en el Sabalero el puesto de arquero nunca estuvo en discusión. De allí que el nombre de Pozo está muy vinculado a Colón, pese a ser mendocino y arrancar su etapa en Godoy Cruz.

Hoy Pozo vive en Mendoza y es el entrenador de Gimnasia y Esgrima Mendoza que milita en la Primera Nacional. Pero pese a haberse ido de Colón hace siete años sigue siendo una voz autorizada para hablar del mundo rojinegro y en diálogo con Sol 91.5 tiró un par de frases muy contundentes criticando duramente tanto a Germán Lerche como a Eduardo Vega por la deuda que nunga le pagaron y los 63 cheques rebotados.

"La verdad que Colón fue la mejor etapa de mi vida como jugador, mi familia es hincha de Colón yo le tengo un cariño muy grande, adonde voy los hinchas me reconocen, Colón marcó mi vida, soy de ir seguido a Santa Fe ya que tengo muchos amigos que voy a visitar", aseguró el exarquero.

Aunque rápidamente diferenció lo deportivo de lo institucional para criticar duramente a Lerche y Lalo Vega por la deuda que nunca le pagaron "La verdad que sacando lo deportivo, en lo dirigencial cuando una persona se cree mas que un club se equivoca y eso le paso al presidente (Lerche) y el que vino después (Vega) le pasó lo mismo", arrancó diciendo.

Para luego agregar "Colón ascendió pero ni siquiera levantó el teléfono, Lalo Vega nunca me atendió el teléfono, lo vi en Buenos Aires e hizo que no me vio. Me quedé con 63 cheques rebotados, perdí todos mis ahorros. No solo el innombrable que es Lerche, sino que los otros dirigentes que vinieron despues hicieron las cosas mal".

Y sobre este tema puntualizó: "Hablé con Stella (Reschia) y me dijo que no los iba a poder cobrar a los cheques y me los traje a mendoza. Nunca le hice juicio a Colón confié en el expresidente y los cheques estaban pasados tres años. Los 63 cheques abarcaban el período entre 2010 y 2013 cuando me fui".

Consultado por las declaraciones de Ariel Garcé sobre sus diferencias con Lerche por los objetivos deportivos, Pozo bancó al exdefensor "El Chino es franco, no se quedó con nada, dijo lo que tenía que decir y es verdad que Lerche le mintió como lo hizo conmigo también. Cuando vuelvo del Mundial yo tenía todo cerrado para irme al Veracruz de México, me junté Lerche y le pregunté qué ambiciones tenía. Nosotros sentíamos que estábamos cerca, habíamos hecho muy buenas campañas y Banfield y Argentinos venían de ser campeones. Sentíamos que era nuestra oportunidad. Y me quedé en Colón porque Lerche me prometió armar un equipo competitivo y después hizo todo mal, nos mintió a todos".

Por último sobre el tema de la Virgen manifestó: "Cada uno tenía su opinión y el Chino sabía la postura mía. Pero en un plantel después se vota y se hace lo que dice la mayoría, yo no coincidía con su postura. De todos modos, quiero destacar que ese plantel contaba con gente positiva, el grupo era bueno y nosotros llevábamos adelante el club en el aspecto deportivo".