Andrés Yllana acumula más derrotas que certezas en Colón

Andrés Yllana no le puede encontrar el rumbo a Colón, que sumó su segunda caída al hilo y se mantiene lejos de los puestos de Reducido.

Los números son aún más preocupantes si se analizan en detalle: como local, Yllana registra un 44.44% de efectividad, mientras que fuera de casa ese número cae a un 25%. Además, solo logró mantener la valla invicta en tres encuentros, recibiendo goles en los otros cuatro.

Yllana explotó tras otra derrota de Colón

Luego de la derrota 1-0 ante Temperley, el entrenador no esquivó las críticas y fue tajante en su análisis: "Fueron cinco minutos en los que el equipo no luchó. No es que se durmió, dejamos de luchar y perdimos el partido", sentenció.

Y dejó una frase que encendió las alarmas: “Es una semana la que viene para tomar una decisión importante. Nada más que eso”, deslizando que podría haber movimientos significativos en su continuidad.

Colón se mantiene a cinco puntos de los puestos de Reducido y la paciencia empieza a agotarse. El rendimiento no mejora, los resultados no acompañan y el margen de error se achica. La próxima semana será clave para tomar decisiones importantes, como lo reveló Yllana tras una durísima derrota ante Temperley en el Alfredo Beranger.