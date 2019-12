Así fue el Juego de las Estrellas de Pulga Rodríguez en Tucumán

Fue una verdadera fiesta la que se vivió ayer en el estadio “José María Paz” de Banda del Río Salí. Nuevamente el fútbol estuvo presente en una jornada benéfica que se desarrolló ante gran cantidad de espectadores que dieron un marco estupendo a la tercera edición del “Juego de las Estrellas”.

Como había ocurrido en las dos ediciones anteriores, el mundo del fútbol se volcó para respaldar la iniciativa de Luis Miguel Rodríguez de convocar a deportistas tucumanos que triunfan fuera de la provincia para juntar juguetes y luego repartirlos entre los chicos de Simoca y Banda del Río Salí.

La tórrida tarde que los tucumanos soportaron ayer, donde la sensación térmica superó los 40°, no fue impedimento para que la convocatoria de “Pulguita” tuviera asistencia perfecta en una jornada que tuvo como espectáculo central a las ‘estrellas’ contra un seleccionado de jugadores de nuestro medio.

Entre los primeros se destacaban Matías Kranevitter, Sebastián Palacios, Jesús Soraire, Guillermo Acosta, Tomás Cuello, Gonzalo Rodríguez, Lucas Diarte, Lucas y Martín Chacana. Como invitados especiales estuvieron el lateral Clemente Rodríguez (ex Boca y Colón de Santa Fe), el golero Jorge “Fatura” Brown y Andrés “Pigu” Romero. También acudieron a la cita Pedro Pablo Hernández y Víctor Salazar quienes no jugaron por estar recuperándose de sendas roturas de ligamentos en sus rodillas.

Entre los futbolistas del medio se alistó Agustín Lastra, un golero juvenil de 19 años nacido en Teniente Berdina y que ya forma parte del plantel profesional de Boca. También se alistaron Gustavo Ibáñez, Carlos Cisneros, Jonatan Amaya, Juan Marcelo Zerrizuela, Raúl y José Saavedra entre otros.

Esta nueva edición del “Juego de las Estrellas” tuvo una inusitada cobertura periodística de medios locales y nacionales, entre los que se destacaron los móviles de TyC Sports y ESPN.

“Mucha gente trabajó para que todo fuera una fiesta, pero lo que vivimos en esta ocasión, superó largamente nuestras expectativas. En primer lugar, quiero agradecer con todo mi corazón el apoyo de la gente que llenó el sector de plateas dándole un colorido muy especial a la fiesta. Además quiero agradecerles a los deportistas que cuando los invité, dejaron a un lado el descanso con su familia para venir a colaborar con esta iniciativa”, señaló “Pulguita” mientras se sacaba la enésima selfie con los fanáticos que lo convirtieron en la atracción de la jornada.

“Pulguita” quiso resaltar la colaboración de la Municipalidad de Banda de Río Salí, “es que sin el aporte que ellos nos hicieron para acondicionar el estadio, nada de esto se hubiera podido concretar”, dijo el simoqueño.

Uno que se mostró agradecido por las muestras de cariño que recibió desde el mismo momento que llegó al estadio bandeño fue Clemente Rodríguez quien reconoció que cuando “Pulguita” lo invitó no lo dudo un instante en aceptar la convocatoria. “Es que uno sabe lo importante que es un juguete para un chico,. Por eso no podia negarme a colaborar con esta cruzada, que según tengo entendido se realiza por tercera vez. La sonrisa de un pibe no tiene precio y voy a estar dispuesto a volver a Tucumán cada vez que ‘Pulguita’ me invite. Me voy inmensamente satisfecho por haber aportado para que los niños tucumanos tenga una navidad feliz”, dijo el ahora jugador de Barracas Central.

Otro que se mostraba satisfecho por haber participado en esta jornada benéfica fue Gonzalo Rodríguez. “Que hermoso que el fútbol pueda devolver con estas acciones todo lo que la gente nos brinda. Voy a estar todas las veces que me inviten”, dijo “Turbo”.

