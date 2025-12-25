Así quedó armada en Colón la nueva estructura de divisiones formativas

Con la llegada de Diego Colotto se efectuaron cambios en las divisiones formativas de Colón. Desde el coordinador al entrenador de reserva

El nuevo Colón ya está en marcha. Si bien Ezequiel Medrán viene trabajando hace tiempo, se dio un vuelco radical con la asunción de José Alonso como presidente y la llegada de Diego Colotto como mánager. Se fueron tomando decisiones inmediatas y otras a futuro.

Más allá del plantel profesional, que está en pleno proceso de depuración y rearmado, los cambios más notorios se dieron en las divisiones inferiores. Algo que se veía venir y por eso, no sorprendió las salidas de Daniel Camusso y Martín Minella. Esto dio paso a varias llegadas.

• LEER MÁS: Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

La nueva estructura de las formativas en Colón

El flamante DT de la reserva será Alejandro Russo, conocido de Colotto y con una importante trayectoria en las inferiores de diferentes equipos del país y el exterior. Actuará también como coordinador. Sus ayudantes serán Tomás Alfonso y Fernando Alonso (hijo del presidente, que es técnico). Mientras que los preparadores físicos serán Bruno Leocata y Pablo Gómez. El entrenador de arqueros, Facundo Martínez.

• LEER MÁS: Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Finalmente subcoordinador de inferiores y entrenador de Liga Santafesina será finalmente Fernando Nogara. El apuntado al comienzo era Kevin Marcogiuseppe, pero la dirigencia lo desestimó por tener lazos con Unión. Lo que más se quería era sentido de pertenencia.

Fernando Nogara.jpg Fernando Nogara será el nuevo DT de Colón en Liga Santafesina.

Lógicamente que hay más corrimientos en las diferentes categorías, con la presencia confirmada de Colón en las inferiores de AFA, lo que es un aliciente. De esta manera, se apuesta a una nueva idea al menos por los próximos dos años.