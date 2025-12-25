Uno Santa Fe | Colón | Colón

Así quedó armada en Colón la nueva estructura de divisiones formativas

Con la llegada de Diego Colotto se efectuaron cambios en las divisiones formativas de Colón. Desde el coordinador al entrenador de reserva

Ovación

Por Ovación

25 de diciembre 2025 · 14:48hs
Así quedó armada en Colón la nueva estructura de divisiones formativas

El nuevo Colón ya está en marcha. Si bien Ezequiel Medrán viene trabajando hace tiempo, se dio un vuelco radical con la asunción de José Alonso como presidente y la llegada de Diego Colotto como mánager. Se fueron tomando decisiones inmediatas y otras a futuro.

• LEER MÁS: Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Más allá del plantel profesional, que está en pleno proceso de depuración y rearmado, los cambios más notorios se dieron en las divisiones inferiores. Algo que se veía venir y por eso, no sorprendió las salidas de Daniel Camusso y Martín Minella. Esto dio paso a varias llegadas.

• LEER MÁS: Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

La nueva estructura de las formativas en Colón

El flamante DT de la reserva será Alejandro Russo, conocido de Colotto y con una importante trayectoria en las inferiores de diferentes equipos del país y el exterior. Actuará también como coordinador. Sus ayudantes serán Tomás Alfonso y Fernando Alonso (hijo del presidente, que es técnico). Mientras que los preparadores físicos serán Bruno Leocata y Pablo Gómez. El entrenador de arqueros, Facundo Martínez.

• LEER MÁS: Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Finalmente subcoordinador de inferiores y entrenador de Liga Santafesina será finalmente Fernando Nogara. El apuntado al comienzo era Kevin Marcogiuseppe, pero la dirigencia lo desestimó por tener lazos con Unión. Lo que más se quería era sentido de pertenencia.

Fernando Nogara.jpg
Fernando Nogara ser&aacute; el nuevo DT de Col&oacute;n en Liga Santafesina.

Fernando Nogara será el nuevo DT de Colón en Liga Santafesina.

Lógicamente que hay más corrimientos en las diferentes categorías, con la presencia confirmada de Colón en las inferiores de AFA, lo que es un aliciente. De esta manera, se apuesta a una nueva idea al menos por los próximos dos años.

Colón Alejandro Russo Fernando Nogara
Noticias relacionadas
balance de la liga argentina: colon, en alerta maxima en una temporada exigente

Balance de la Liga Argentina: Colón, en alerta máxima en una temporada exigente

navidad en familia: asi festejaron los jugadores de colon y union

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

¿colon se ilusiona con la posible vuelta de federico lertora?

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

colon habria preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de primera

Colón habría preguntado por un zaguero que pretenden varios equipos de Primera

Lo último

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Último Momento
Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Riestra le ganaría la pulseada a Unión por el volante Nicolás Watson

Riestra le ganaría la pulseada a Unión por el volante Nicolás Watson

Las ventas navideñas crecieron 1,3% respecto a 2024 pero comerciantes afirmaron que no cambió el panorama

Las ventas navideñas crecieron 1,3% respecto a 2024 pero comerciantes afirmaron que no cambió el panorama

Ovación
Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Navidad en familia: así festejaron los jugadores de Colón y Unión

Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

Cómo le fue a Federico Lértora tras su salida de Colón en 2022

El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

El particular contraste del año de Rafael Profini en Unión

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

Ignacio Lago, el capital futbolístico de Colón en una encrucijada sensible

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

El mensaje navideño de Colón que reforzó identidad y sentido de pertenencia

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"