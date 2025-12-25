Uno Santa Fe | Información General | La Plata

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

El hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, ubicado en la zona sur de la capital bonaerense. El hombre fue detenido.

25 de diciembre 2025 · 16:44hs
Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Un hombre de 68 años fue detenido, acusado de asesinar a un vecino porque sus hijos arrojaron fuegos artificiales durante los festejos de Navidad en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, ubicado en la zona sur de la capital bonaerense, donde el presunto agresor, cuyo nombre es Juan Carlos Magen, se quejó por el uso de la pirotecnia.

En este sentido, el implicado efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento, en 609 y 4, y causó la muerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez (45), quien se encontraba en el descanso de la escalera y sufrió heridas en el cuello y el hombro izquierdo.

Vecinos prendieron fuego un auto

En forma de protesta por el crimen, los vecinos prendieron fuego un Peugeot 504 que pertenecía al supuesto atacante.

Los oficiales del Comando de Patrulla y personal del GTO secuestraron una escopeta especial reforzada calibre 20 con una munición en la recámara, un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 40, un rifle de aire comprimido, una funda de pistola y varias municiones.

Magen quedó detenido por el delito de “homicidio” y en la causa intervino la Unidad Fiscal de Instrucción de La Plata. El cuerpo fue trasladado a la morguera y la escena quedó preservada para el trabajo de peritos de la Policía Científica.

La Plata fuegos artificiales Vecino
